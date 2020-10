„Geht ihm gut“ : Polens Präsident Duda positiv auf Coronavirus getestet

Andrzej Duda, Präsident von Polen, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. (Archivbild) Foto: dpa/Valentyn Ogirenko

Warschau In Polen hat sich Präsident Andrzej Duda mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Auch in Polen sind die Corona-Zahlen zuletzt stark gestiegen, die Behörden meldeten am Freitag mit mehr als 13.600 Neuinfektionen einen neuen Höchstwert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Polens Präsident Andrzej Duda hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Dem 48-jährigen gehe es aber gut, teilte das Präsidialamt am Samstag auf Twitter mit. Er sei in Quarantäne und stehe in ständigem Kontakt mit den zuständigen Medizinern, nachdem ein Test vom Freitag positiv ausgefallen sei. "Der Präsident ist ein junger Mann. Ich denke er wird die Infektion ohne Probleme überstehen", sagte Vize-Gesundheitsminister Waldemar Kraska dem Radiosender RMF. Duda hat als Präsident überwiegend repräsentative Aufgaben inne, steht aber der national-konservativen Regierungspartei PiS nahe.

Er gehe davon aus, dass alle Kontaktpersonen Dudas aus der jüngsten Zeit auch in Quarantäne müssten, sagte Kraska. Dazu gehöre auch Tennis-Star Iga Swiatek, die kürzlich überraschend die French Open gewonnen und damit als erste Polin bei einem Grand-Slam-Turnier triumphiert hatte. Die 19-Jährige war am Freitag von Duda für ihre Leistungen mit dem Goldenen Verdienstkreuz ausgezeichnet worden.

Auch in Polen sind die Corona-Zahlen zuletzt stark gestiegen, die Behörden meldeten am Freitag mit mehr als 13.600 Neuinfektionen einen neuen Höchstwert. Die Regierung verschärfte deswegen die Schutzmaßnahmen. So dürfen sich von Samstag an nur noch maximal fünf Personen treffen, Präsenzunterricht an Schulen gibt es nur noch bis zur dritten Klasse, Restaurants dürfen Essen nur noch außer Haus verkaufen. Älteren Menschen wurde empfohlen, möglichst zu Hause zu bleiben. Die Opposition hatte zuletzt die Kritik an der Regierung im Umgang mit der Pandemie verschärft und ihr eine mangelhafte Vorbereitung auf die zweite Corona-Welle vorgeworfen. In jüngsten Umfragen haben PiS und Duda an Zustimmung in der Bevölkerung verloren.

(lha/afp/reuters)