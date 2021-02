Nach Party in Skisportort : Polen erwägt Rücknahme der Lockerungen

Nach Party in Skisportort

In Zakopane fand der Skisprung-Weltcup am Wochenende statt - mit vielen Zuschauern. Foto: AFP/JANEK SKARZYNSKI

Warschau Keine Masken, kein Abstand, ausgelassene Stimmung und viel Party: Nach Lockerungen kam es zu Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen. Die polnische Regierung denkt nun über neue Einschränkungen nach.

Nach Party-Exzessen im polnischen Wintersportort Zakopane erwägt die Regierung in Warschau, die probeweise eingeführte Lockerung des Lockdowns zurückzunehmen. Gesundheitsminister Adam Niedzielski rügte am Montag das „dumme und verantwortungslose“ Treiben der Feiernden. „Solch ein Verhalten wie in Zakopane kann dazu führen, dass wir die Einschränkungen verschärfen müssen.“ Er wolle nicht, dass die Bemühungen der Mediziner zunichte gemacht würden und dass die Party von Zakopane zum Startpunkt einer dritten Welle der Corona-Pandemie werde, sagte Niedzielski.