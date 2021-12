„Playboy“-Umfrage : Christian Drosten ist Mann des Jahres 2021

Berlin Der Virologe wurde bereits zum zweiten Mal in Folge gewählt – allerdings nur mit einem knappen Vorsprung. Auch der zweite Platz ging an einen Wissenschaftler.

Der Virologe Christian Drosten ist bei einer Umfrage im Auftrag des Magazins „Playboy“ (Januar-Ausgabe) das zweite Jahr in Folge als Mann des Jahres gewählt worden. Drosten landete mit 26,6 Prozent der Stimmen auf Platz eins, dicht gefolgt von Biontech-Gründer Uğur Şahin (23,3 Prozent). Platz drei gehe mit 16,7 Prozent an den Moderator Günther Jauch, teilte das Magazin am Donnerstag mit.