Neue Plattform für Nachbarschaftshilfe : In der Coronakrise sind wir #rpgemeinsamstark

In der Coronakrise sind wir #rpgemeinsamstark

Düsseldorf Vom Einkauf für die alte Dame nebenan bis zur Solidaritätsaktion mit der Dorfkneipe: In der Coronakrise ist die Hilfsbereitschaft groß. Mit unserer neuen Online-Plattform wollen wir Menschen zusammenbringen, die einander unterstützen.

Im Kampf gegen das Coronavirus müssen wir alle Abstand zueinander halten - und doch rücken Menschen überall an Rhein und Ruhr enger zusammen. Immer wieder berichten wir über rührende Zeichen der Solidarität und Hilfsbereitschaft in der Region: über Nachbarn, die sich gegenseitig unterstützen, über Applaus für Rettungskräfte oder über Bürger, die lokale Unternehmen in der Krise nicht im Stich lassen wollen.