Nach Kritk an Oster-Beschlüssen : Merkel berät kurzfristig erneut mit Ministerpräsidenten

Berlin Nach der massiven Kritik an den Oster-Beschlüssen der Bund-Länder-Runde Anfang der Woche will Kanzlerin Angela Merkel kurzfristig erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten.

Um 11 Uhr werde es eine Schalte der Kanzlerin mit den Regierungschefs geben, das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch in Berlin. Das bestätigte auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. Dabei werde es um den Umgang mit der anhaltenden Kritik gehen. Unmut hatte sich vor allem daran entzündet, dass nach den stundenlangen Corona-Beratungen in der Nacht zum Dienstag die Umsetzung zentraler Beschlüsse noch offen war. „Diese Ministerpräsidentenkonferenz hat die Menschen enttäuscht“, sagte Laschet.