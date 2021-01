Flug nach Südafrika : Pilot bricht wegen Maskenverweigerers an Bord Start in München ab

Pilot bricht wegen Maskenverweigerers an Bord Start in München ab

Ein Flugzeug von Lufthansa steht am Flughafen München kurz vor dem Abflug am Gate. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sven Hoppe

München Weil sich am Flughafen in München ein 51 Jahre alter Mann aus den Niederlanden weigerte, seine Maske aufzusetzen, rollte der Pilot mit der Maschine zurück zum Terminal.

Wegen eines Maskenverweigerers an Bord hat ein Pilot in München den Start zu einem Flug nach Südafrika abgebrochen. Der aus den Niederlanden stammende 51-jährige Passagier habe sich am Donnerstagabend noch ordnungsgemäß auf seinen Sitzplatz gesetzt, so dass der Pilot nach dem Boarding in Richtung Startposition rollte, teilte die Münchner Flughafenpolizei am Freitag mit.