„Der Ton ist rau geworden, es brodelt“ : Expertin befürchtet weitere Radikalisierung von Impfgegnern

Teilnehmer einer Demo in Frankfurt (27.11.2021) halten ein Plakat mit der Aufschrift "Nein zum Impfzwang“. Foto: dpa/Boris Roessler

Mannheim Unterschätzter Einfluss der Impfgegner, fehlende Impfkampagne und lascher Umgang mit gefälschten Impfpässen: Eine Expertin stellt der Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis im Kampf gegen die Pandemie aus.

In Befragungen, die aus der Zeit vor Corona stammten, gebe jeder Zweite an, lieber dem Bauchgefühl als „sogenannten“ Experten zu trauen, erklärte Lamberty. „Die Politik hat gedacht, wir brauchen keine Impfkampagne, und dann hat man gesehen: 'Oh Gott, da ist ja ein Problem'.“ Auch bei der Fälschung von Impfpässen hätte der Gesetzgeber härter und früher durchgreifen müssen. Erste Berichte über gefälschte Impfpässe habe es bereits im Frühjahr gegeben.