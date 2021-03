Pandemie-Folgen : Weltbund der Pflegekräfte befürchtet „Massenexodus“ aus dem Beruf

Genf Stress, Erschöpfung, Traumatisierung, Burnout: Die Corona-Pandemie macht dem Pflegepersonal in Krankenhäusern und Altenheimen so schwer zu schaffen, dass immer mehr den Beruf wechseln wollen.

Immer mehr Pflegekräfte wollen laut dem Weltbund der Krankenschwestern und Krankenpfleger wegen der Corona-Pandemie ihrem Beruf den Rücken kehren. Die Pandemie könnte bereits in der zweiten Jahreshälfte zu "einem Massenexodus aus dem Beruf" führen, warnte der International Council of Nurses (ICN) am Donnerstag. Mindestens 3000 Pflegekräfte in 60 Ländern seien erwiesenermaßen bereits an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die tatsächliche Zahl liege wahrscheinlich deutlich höher.