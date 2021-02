Gemeinsame Impfstrategie : Pfizer und Biontech erzielen Deal mit EU für weitere Impfdosen

Berlin/Amsterdam Die Europäische Union bekommt weitere 200 Millionen Dosen des Impfstoffs von Pfizer und Biontech. Etwa 75 Millionen davon sollen schon bald geliefert werden.

Pfizer und Biontech haben nach eigenen Angaben einen Deal mit der Europäischen Union für die Lieferung weiterer 200 Millionen Dosen ihres Corona-Impfstoffs erzielt. Diese kämen zu den 300 Millionen Dosen hinzu, die anfangs bestellt worden seien, teilten die Unternehmen aus den USA und Deutschland am Mittwoch mit. Die Europäische Union könne weitere 100 Millionen Dosen in Auftrag geben.

Die 200 Millionen zusätzlichen Dosen würden voraussichtlich in diesem Jahr geliefert werden, teilten die Unternehmen mit. Etwa 75 Millionen davon sollten im zweiten Quartal kommen. Angaben zu den Kosten des jüngsten Deals wurden am Mittwoch nicht gemacht.

„Wir arbeiten unermüdlich daran, die weitere Einführung von Impfkampagnen in Europa und weltweit zu unterstützen, indem die Herstellungskapazität ausgeweitet wird“, teilte Pfizer-Chef Albert Bourla mit. Der Vorstandsvorsitzende von Biontech, Ugur Sahin, berichtete, dass sein Unternehmen im Februar die Produktion in einer neuen Anlage in Marburg einleiten werde.