Kürzung der Liefermengen : Pfizer-Problem bei Corona-Impfstoff sorgt für Unmut in Deutschland

Impfstoff-Hersteller Pfizer wird die Liefermengen reduzieren. Foto: dpa/Jonas Roosens

Wegen einiger Engpässe hat der Impfstoff-Hersteller Pfizer angekündigt, die Liefermengen an die Abnehmerländer zu reduzieren. Deutschland ist auch betroffen. Darüber herrscht nun Frust.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der US-Pharmakonzern Pfizer wird vorübergehend die Liefermenge seines gemeinsam mit BioNTech entwickelten Corona-Impfstoffes an europäische Länder senken. In Deutschland sorgte das für Unmut. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern zeigten sich in einer kurzfristig angesetzten Schalte am Freitagnachmittag besorgt, ob die gerade erst verabredeten Impfpläne eingehalten werden können. "Die Deutschland für Montag zugesagten Impfstoff-Lieferungen erfolgen wie geplant", teilte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministerium allerdings am Nachmittag mit. "Bund und Länder erwarten, dass die EU-Kommission in den Verhandlungen mit Pfizer schnellstmöglich Klarheit und Sicherheit für die weiteren Lieferungen und Lieferdaten schafft", fügte er hinzu. Zugesagt sei in jedem Fall, dass die für das erste Quartal angekündigten Mengen an Impfstoff vollständig im ersten Quartal geliefert würden.

Als Grund für die Senkung gab Pfizer ein Hochfahren der Produktionskapazitäten an. "Die zeitweise Senkung wird alle europäischen Länder betreffen", erklärte die norwegische Gesundheitsbehörde am Freitag. Es sei nicht klar, wie lange es dauere, bis Pfizer wieder die maximale Produktionskapazität erreichen werde. Offenbar wurde auch der deutschen Partner BioNTech, der den Impfstoff entwickelt hatte, sehr kurzfristig informiert.

Die Produktionsanlagen würden ausgebaut, um mehr Impfdosen herzustellen, erklärte Pfizer. Dies werde vorübergehende Auswirkungen auf die Lieferungen Ende Januar bis Anfang Februar haben. Im Werk im belgischen Puurs könne es bei Aufträgen und Lieferungen daher zu Schwankungen kommen. Ende Februar und März stünde dann mehr Impfstoff zur Verfügung. Ende Februar soll in Deutschland dann auch das BioNTech-Werk in Marburg seine Produktion aufnehmen. Auch die US-Firma Baxter in Halle/Westfalen will spätestens Anfang März in eine Auftragsproduktion für den Impfstoff einsteigen.

Viele EU-Regierungen bemängeln die unter den Erwartungen liegenden Liefermengen des Impfstoffs von Pfizer und BioNTech, wie EU-Vertreter Reuters sagten. Zudem sei man verunsichert, was zukünftige Lieferungen angehe. Bei einem Treffen der EU-Gesundheitsminister am Mittwoch hätte rund ein Drittel der Teilnehmer von unzureichenden Mengen gesprochen, sagte ein Insider, der an der Videokonferenz teilnahm.

In Deutschland gibt es seit Tagen Kritik daran, dass die EU zu wenig Impfstoff gerade für den Beginn der Impfkampagne bestellt habe. Das Gesundheitsministerium hatte den Bundesländern, die Impfzentren und mobile Impfteams aufgebaut haben, einen Plan mit den zu erwartenden wöchentlichen Lieferungen bis Mitte Februar geschickt. In der Schalte habe es große Verunsicherung gegeben, ob man die Pläne nun einhalten könne. Dabei seien in vielen Bundesländern mit Bürgern bereits Impftermine ausgemacht worden. Die deutschen Gesundheitsminister nähmen die "sehr kurzfristige wie unerwartete Mitteilung" mit Bedauern zur Kenntnis, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums. "Dies umso mehr, da es verbindlich vom Unternehmen zugesagte Liefertermine bis Mitte Februar gegeben hatte", fügte er hinzu.

(mja/Reuters)