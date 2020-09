Peter Altmaier : Zweiter Minister in Corona-Quarantäne

Peter Altmaier (r, CDU), Bundesminister für Wirtschaft und Energie, und Valdis Dombrovskis, Vizepräsident der EU-Kommission, am Montag bei einer Pressekonferenz nach den informellen Gesprächen der EU-Handelsminister. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Nach Außenminister Maas hat sich am Mittwoch auch Wirtschaftsminister Altmaier in Corona-Quarantäne begeben. Anlass ist ein positiver Test im Umfeld des EU-Handelsministertreffens.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der CDU-Politiker Altmaier meldete die Vorsichtsmaßnahme am Mittwochabend auf Twitter. "Heute Nachmittag erfuhr ich, dass ein beim Handelsministerrat in Berlin anwesender Mitarbeiter eines EU-Ministers positiv auf Corona getestet wurde", teilte der Wirtschaftsminister mit. "Ich habe mich vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Ich wurde am Freitag negativ getestet, es geht mir sehr gut", schrieb er weiter.

Heute Nachmittag erfuhr ich , dass ein beim Handelsministerrat in Berlin anwesender Mitarbeiter eines EU-Ministers positiv auf Corona getestet wurde. Ich habe mich vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Ich wurde am Freitag negativ getestet, es geht mir sehr gut. — Peter Altmaier (@peteraltmaier) September 23, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Am Sonntag und Montag war Altmaier Gastgeber beim EU-Handelsministertreffen in Berlin und hatte dabei die strengen Corona-Auflagen für das Treffen hervorgehoben. Der CDU-Minister hatte sich am Freitag vorsorglich auch testen lassen, um sicher zu gehen, dass er als Gastgeber die Gäste aus den 27 EU-Staaten und Brüssel nicht anstecken würde. Von den Gästen wiederum mussten sich nur diejenigen vor der Anreise testen lassen, die aus einem Risikogebiet nach Berlin kamen.

Zuvor hatte am Mittwoch das Auswärtige Amt mitgeteilte, dass der SPD-Politiker Maas in Quarantäne gegangen sei, weil einer seiner Personenschützer mit dem Virus infiziert sei. Deshalb muss Maas auch seine geplante Reise nach Jordanien absagen. Ein erster Corona-Test bei Maas am Mittwoch sei negativ ausgefallen, teilte eine Sprecherin mit. Das Auswärtige Amt prüfe nun in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, ob und inwieweit weitere Personen betroffen sein könnten und welche Maßnahmen dann zu treffen seien. Die Länge der Quarantäne von Maas blieb vorerst unklar.

Lesen Sie auch Personenschützer mit Corona infiziert : Bundesaußenminister Heiko Maas in Quarantäne

Mit EU-Kommissionsmitglied Valdis Dombrovskis hat sich zudem ein weiterer europäischer Spitzenpolitiker wegen einer Covid-19-Infektion in seinem Umfeld in häusliche Quarantäne begeben. Der unter anderem für die EU-Handelspolitik zuständige Vizepräsident der Brüsseler Behörde teilte am Mittwochabend mit, dass eine seiner Kontaktpersonen positiv getestet worden sei. Er selbst habe allerdings keine Symptome und fühle sich gut. Während des Treffens Anfang der Woche seien auch die Abstandsregeln beachtet worden, teilte der aus Lettland stammende Politiker mit. Am Dienstag hatte sich bereits EU-Ratspräsident Charles Michel in Quarantäne begeben müssen, weshalb der EU-Gipfel um eine Woche auf den 1. und 2. Oktober verschoben wurde.

Auch Kanzlerin Angela Merkel hatte sich bereits einmal in Quarantäne befunden, weil sie Kontakt mit einem infizierten Arzt gehabt hatte. Diese dauerte 14 Tage, drei Tests waren negativ.

(peng/Reuters)