Corona-Infektionen anscheinend billigend in Kauf genommen : Peta zeigt Schlachtbetriebe wegen Körperverletzung an

Stuttgart Die Tierrechtsorganisation Peta hat wegen des Verdachts der vorsätzlichen gefährlichen Körperverletzung Anzeige gegen die Schlachtbetriebe Westfleisch, Vion, Müller-Fleisch und Wiesenhof erstattet.

Die Organisation teilte am Mittwoch in Stuttgart mit, dass die Unternehmen im nordrhein-westfälischen Coesfeld, Birkenfeld in Rheinland-Pfalz, Dissen in Niedersachsen, Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein sowie Straubing-Bogen in Bayern Corona-Infektionen bei Mitarbeitern anscheinend billigend in Kauf genommen hätten.