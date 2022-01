Paxlovid, Remdesevir oder Dexamethason : Das sind die wichtigsten Corona-Medikamente im Überblick

Im Kampf gegen Corona setzt die Medizin auf immer mehr Medikamente. Foto: Shutterstock/PHOTOCREO Michal Bednarek

Düsseldorf Neben Impfstoffen rücken mehr und mehr Medikamente in den Fokus, die im Falle einer Corona-Infektion helfen sollen. Hunderte davon stecken in der Erprobung. Welche Medikamente sind derzeit zugelassen, welche stehen vor der Zulassung und wie wirken sie? Ein Überblick.

Mit der Ausbreitung der Omikron-Variante wächst das Risiko, sich mit Corona zu infizieren. Diese nimmt zwar nach bisherigen Erkenntnissen oft einen milden Verlauf, doch erkranken Menschen auch weiterhin schwer. In diesen Fällen ruhen die Hoffnungen der Betroffenen und behandelnden Mediziner darauf, dass Medikamente den Erkrankungsverlauf günstig beeinflussen und so das Schlimmste verhindern.

Zwar sind hunderte Wirkstoffe in der Erprobung, doch ist die Auswahl an bereits in der EU zugelassenen Medikamenten noch überschaubar. Derzeit sind es sieben, wie einer Übersicht des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) zu entnehmen ist.

Weil das Coronavirus dem Körper in verschiedener Weise zusetzt und sich die Erkrankung im Verlauf immer wieder verändert, sind in den verschiedenen Phasen der Krankheit unterschiedliche Medikamente nötig. An erster Stelle sind das Medikamente, die möglichst früh nach der Infektion eingesetzt werden können, dann aber auch solche, die in der fortgeschrittenen Erkrankungsphase helfen.

Im frühen Stadium der Erkrankung eingenommene antivirale Medikamente zielen beispielsweise darauf ab, die Viruslast im Körper zu drosseln. Denn parallel zum Auftreten der allerersten Symptome vermehrt sich das Virus im Körper besonders stark.

Immundämpfer kommen im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung zum Einsatz. Zu diesem Zeitpunkt hat das Virus schon entsprechenden Schaden im Körper angerichtet, gegen den das Immunsystem kämpft. Im Falle eines schweren Verlaufs feuert manchmal das Immunsystem so heftig gegen das Virus, dass dies einen schädlichen Effekt auf den Körper hat. Darum werden in dieser Phase der Erkrankung Medikamente eingesetzt, die die Immunabwehr des Körpers dämpfen. So soll verhindert werden, dass am Ende die Abwehrreaktion des Körpers mehr Schaden anrichtet, als die Viren selbst. Cortison ist der bekannteste Vertreter der immundämpfenden Präparate.

Die Medikamente im Einzelnen:

Remdesivir erhielt im Juli 2020 unter dem Handelsnamen Veklury die Zulassung in der EU. Das Mittel des amerikanischen Herstellers Gilead stammte ursprünglich aus der Ebola-Therapie. In der EU war es zunächst das einzige zugelassene Medikament zur Behandlung von Covid-19. Inzwischen gilt das Präparat jedoch als überholt. Laut Feststellung vom gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) hat es nur einen geringen Zusatznutzen. Die Weltgesundheitsorganisation spricht sich gegen die Behandlung mit Remdesivir aus. Das Mittel wurde Corona-Patienten per Infusion verabreicht, die an einer Lungenentzündung litten, zusätzlich Sauerstoff erhielten, aber noch nicht invasiv beatmet wurden. Auch der damalige US-Präsident Donald Trump wurde nach seiner Corona-Infektion im Oktober 2020 mit dem Mittel behandelt.

erhielt im Juli 2020 unter dem Handelsnamen Veklury die Zulassung in der EU. Das Mittel des amerikanischen Herstellers Gilead stammte ursprünglich aus der Ebola-Therapie. In der EU war es zunächst das einzige zugelassene Medikament zur Behandlung von Covid-19. Inzwischen gilt das Präparat jedoch als überholt. Laut Feststellung vom gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) hat es nur einen geringen Zusatznutzen. Die Weltgesundheitsorganisation spricht sich gegen die Behandlung mit Remdesivir aus. Das Mittel wurde Corona-Patienten per Infusion verabreicht, die an einer Lungenentzündung litten, zusätzlich Sauerstoff erhielten, aber noch nicht invasiv beatmet wurden. Auch der damalige US-Präsident Donald Trump wurde nach seiner Corona-Infektion im Oktober 2020 mit dem Mittel behandelt.



Twitter-Bild sorgt für Aufsehen : Das sind die Medikamente, die ein Covid-Patient auf der Intensivstation bekommt







Corona-Newsblog : EMA will in Kürze über Covid-Medikament Paxlovid entscheiden



Pandemie in Remscheid : Corona-Inzidenz liegt bei 392,8

zurück



weiter

Ronapreve ist seit Mitte November als Antikörpertherapeutikum in der EU zugelassen. In Deutschland wird es bereits jetzt vor seiner offiziellen Zulassung eingesetzt. Im frühen Erkrankungsstadium injiziert, soll es Kranken ab zwölf Jahren helfen, die ein besonders hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Das Mittel Ronapreve besteht aus den zwei Antikörpern Casirivimab und Imdevimab. Diese binden bei den Infizierten das Spike-Protein von Sars-CoV-2 an sich und sorgen so dafür, dass das Virus nicht an Körperzellen andocken kann. Weniger als ein Prozent der mit diesem Medikament Behandelten musste stationär aufgenommen werden oder gar sterben. Das jedenfalls zeigt eine von der EMA zitierte Studie an 1193. In der Vergleichsgruppe waren das dagegen 3,4 Prozent der Patienten. Andere Studien halten ein um 70 Prozent reduziertes Risiko für Risiko-Patienten fest, nach einer Corona-Infektion ins Krankenhaus zu kommen oder gar zu sterben. Zudem soll sich bei frisch Infizierten die Viruslast um 90 Prozent verringern und die Gefahr, überhaupt Symptome zu entwickeln, um etwa die Hälfte. Ronapreve stammt vom Schweizer Unternehmen Roche und wird vom US-amerikanischen Hersteller Regeneron Pharmaceuticals mitproduziert.

ist seit Mitte November als Antikörpertherapeutikum in der EU zugelassen. In Deutschland wird es bereits jetzt vor seiner offiziellen Zulassung eingesetzt. Im frühen Erkrankungsstadium injiziert, soll es Kranken ab zwölf Jahren helfen, die ein besonders hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Das Mittel Ronapreve besteht aus den zwei Antikörpern Casirivimab und Imdevimab. Diese binden bei den Infizierten das Spike-Protein von Sars-CoV-2 an sich und sorgen so dafür, dass das Virus nicht an Körperzellen andocken kann. Weniger als ein Prozent der mit diesem Medikament Behandelten musste stationär aufgenommen werden oder gar sterben. Das jedenfalls zeigt eine von der EMA zitierte Studie an 1193. In der Vergleichsgruppe waren das dagegen 3,4 Prozent der Patienten. Andere Studien halten ein um 70 Prozent reduziertes Risiko für Risiko-Patienten fest, nach einer Corona-Infektion ins Krankenhaus zu kommen oder gar zu sterben. Zudem soll sich bei frisch Infizierten die Viruslast um 90 Prozent verringern und die Gefahr, überhaupt Symptome zu entwickeln, um etwa die Hälfte. Ronapreve stammt vom Schweizer Unternehmen Roche und wird vom US-amerikanischen Hersteller Regeneron Pharmaceuticals mitproduziert. Regkirona wurde in der EU zeitgleich mit Ronapreve zugelassen. Mit diesem Mittel des südkoreanischen Herstellers Celltrion sollen Erwachsene behandelt werden, die zwar an Covid-19 erkrankt sind, aber noch keinen Sauerstoff benötigen. Empfohlen ist das Medikament für den Einsatz in den ersten drei bis fünf Tagen nach Symptombeginn. Es beinhaltet ebenso wie auch Ronapreve im Labor hergestellte monoklonale Antikörper, die die Ausbreitung des Virus im Körper verhindern können. Regkirona zeigt bei Patienten mit milden bis moderaten Symptomen, dass sie schneller genesen und seltener einen schwereren Verlauf haben. Laut den Ergebnissen einer Studie (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/regkirona-epar-product-information_en.pdf), auf die die EMA sich bezieht, mussten lediglich 3 Prozent der mit Regkirona behandelten Patienten stationär eingewiesen werden. Im Vergleich dazu kam es bei rund 11 Prozent der Patienten, die das Mittel nicht erhielten zu entsprechend schweren Verläufen. 880 Menschen nahmen an der Studie teil.

wurde in der EU zeitgleich mit Ronapreve zugelassen. Mit diesem Mittel des südkoreanischen Herstellers Celltrion sollen Erwachsene behandelt werden, die zwar an Covid-19 erkrankt sind, aber noch keinen Sauerstoff benötigen. Empfohlen ist das Medikament für den Einsatz in den ersten drei bis fünf Tagen nach Symptombeginn. Es beinhaltet ebenso wie auch Ronapreve im Labor hergestellte monoklonale Antikörper, die die Ausbreitung des Virus im Körper verhindern können. Regkirona zeigt bei Patienten mit milden bis moderaten Symptomen, dass sie schneller genesen und seltener einen schwereren Verlauf haben. Laut den Ergebnissen einer Studie (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/regkirona-epar-product-information_en.pdf), auf die die EMA sich bezieht, mussten lediglich 3 Prozent der mit Regkirona behandelten Patienten stationär eingewiesen werden. Im Vergleich dazu kam es bei rund 11 Prozent der Patienten, die das Mittel nicht erhielten zu entsprechend schweren Verläufen. 880 Menschen nahmen an der Studie teil. Dexamethason ist ein in der Medizin häufig eingesetztes Cortison-Präparat, das bei einer Reihe von Entzündungskrankheiten zur Verringerung der körpereigenen Immunantwort zum Einsatz kommt. So beispielsweise bei Allergien, Autoimmunerkrankungen oder bei der Behandlung bestimmter Krebserkrankungen. Dexamethason ist in Deutschland seit dem 18. September 2020 zur Behandlung schwerer Covid-19-Verläufe zugelassen. Durch seine Gabe soll es auch bei einer Coronainfektion die Immunreaktion des Körpers dämpfen. Das Präparat wird zur Behandlung von beatmeten Corona-Patienten eingesetzt. Laut Informationen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) lässt sich durch die Gabe von Dexamethason bei beatmeten Patienten das Sterberisiko um bis zu 35 Prozent senken. Ein früher Einsatz bringt vermutlich keinen Vorteil und könnte nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts sogar nachteilig sein. Das Präparat kann inhaliert oder als Injektion oder Infusion verabreicht werden.

ist ein in der Medizin häufig eingesetztes Cortison-Präparat, das bei einer Reihe von Entzündungskrankheiten zur Verringerung der körpereigenen Immunantwort zum Einsatz kommt. So beispielsweise bei Allergien, Autoimmunerkrankungen oder bei der Behandlung bestimmter Krebserkrankungen. Dexamethason ist in Deutschland seit dem 18. September 2020 zur Behandlung schwerer Covid-19-Verläufe zugelassen. Durch seine Gabe soll es auch bei einer Coronainfektion die Immunreaktion des Körpers dämpfen. Das Präparat wird zur Behandlung von beatmeten Corona-Patienten eingesetzt. Laut Informationen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) lässt sich durch die Gabe von Dexamethason bei beatmeten Patienten das Sterberisiko um bis zu 35 Prozent senken. Ein früher Einsatz bringt vermutlich keinen Vorteil und könnte nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts sogar nachteilig sein. Das Präparat kann inhaliert oder als Injektion oder Infusion verabreicht werden. Tocilizumab ist ein immundämpfendes Mittel des Herstellers Roche. Ursprünglich wurde es zur Behandlung von Rheuma zugelassen. Seit dem 7. Dezember 2021 ist Tocilizumab auch zur Behandlung schwerer Covid-19-Erkrankungen zugelassen. In einer Reihe von Studien hatte sich gezeigt, dass sich die Überlebenschancen deutlich verbesserten, wenn man zusätzlich mit Sauerstoff versorgten oder künstlich beatmeten Patienten das Medikament verabreichte. Der Grund: Das Präparat blockiert die Andockstelle für den entzündungsfördernden Immunbotenstoff Interleukin-6. Dadurch kann die Entzündungsreaktion unterdrückt werden, schreibt die Deutsche Apotheker-Zeitung.

ist ein immundämpfendes Mittel des Herstellers Roche. Ursprünglich wurde es zur Behandlung von Rheuma zugelassen. Seit dem 7. Dezember 2021 ist Tocilizumab auch zur Behandlung schwerer Covid-19-Erkrankungen zugelassen. In einer Reihe von Studien hatte sich gezeigt, dass sich die Überlebenschancen deutlich verbesserten, wenn man zusätzlich mit Sauerstoff versorgten oder künstlich beatmeten Patienten das Medikament verabreichte. Der Grund: Das Präparat blockiert die Andockstelle für den entzündungsfördernden Immunbotenstoff Interleukin-6. Dadurch kann die Entzündungsreaktion unterdrückt werden, schreibt die Deutsche Apotheker-Zeitung. Sotrovimab/Xevudy setzt wie auch Tocilizumab auf monekulare Antikörper, die das Spike-Protein von Sars-CoV-2 blockieren und es so daran hindern, an eine menschliche Zelle anzudocken. Das Medikament ist seit Mitte Dezember 2021 zugelassen. Es kann Covid-19-Patienten ab einem Alter von zwölf Jahren verabreicht werden, die keinen zusätzlichen Sauerstoff benötigen, aber ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Laut einer Studie, die das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) zitiert, wurde nach dem Einsatz des Mittels nur ein Prozent der behandelten Patienten innerhalb von 29 Tagen für länger als 24 Stunden stationär eingewiesen. Nach Laborstudien wird laut Information des PEI erwartet, dass das Medikament auch gegen Omikron wirksam ist.

setzt wie auch Tocilizumab auf monekulare Antikörper, die das Spike-Protein von Sars-CoV-2 blockieren und es so daran hindern, an eine menschliche Zelle anzudocken. Das Medikament ist seit Mitte Dezember 2021 zugelassen. Es kann Covid-19-Patienten ab einem Alter von zwölf Jahren verabreicht werden, die keinen zusätzlichen Sauerstoff benötigen, aber ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Laut einer Studie, die das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) zitiert, wurde nach dem Einsatz des Mittels nur ein Prozent der behandelten Patienten innerhalb von 29 Tagen für länger als 24 Stunden stationär eingewiesen. Nach Laborstudien wird laut Information des PEI erwartet, dass das Medikament auch gegen Omikron wirksam ist. Anakinra zählt ebenfalls zu den Corona-Medikamenten, die überschießende Immunreaktionen abdämpfen. Seit 2002 wurde das Mittel zur Behandlung von Entzündungsreaktionen bei Rheumapatienten eingesetzt. Seit dem 20. Dezember 2021 ist es in der EU zugelassen und wird erwachsenen Corona-Patienten gegeben, die zusätzlichen Sauerstoff benötigen, um in einem späteren Stadium der Erkrankung überschießende Immunreaktionen zu unterdrücken. Nach Angaben der EMA sollen sich so Schädigungen der unteren Atemwege verringern sowie eine schwere Atemweginsuffizienz abwenden lassen.

Daneben stehen zwei weitere Medikamente kurz vor der Zulassung:

Lagevrio/Molnupiravir wurde ursprünglich für den Einsatz gegen Grippe entwickelt. Anfang November war Großbritannien das erste Land, das dieses antivirale Medikament zugelassen hat. Bei diesem Präparat handelt es sich um das weltweit erste zugelassene antivirale Mittel, das als Tablette gegen Covid-19 eingenommen werden kann. Das Medikament soll schwere Verläufe verhindern und reduziert laut Angabe des Herstellers Merck Sharp & Dohme (MSD) Klinikeinweisungen und Todesfälle um 30 Prozent. Es kann bei Erwachsenen zum Einsatz kommen, die keinen zusätzlichen Sauerstoff benötigen, aber ein erhöhtes Risiko haben, einen schweren Covid-19-Verlauf zu entwickeln. So geht aus den vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) veröffentlichten Informationen für medizinische Fachkreise hervor. Lagevrio sollte innerhalb der ersten fünf Tage nach Symptombeginn zweimal täglich für fünf Tage eingenommen werden. Das Zulassungsverfahren in der EU läuft seit Ende November.

Paxlovid ist ein Medikament des US-Herstellers Pfizer und für den medikamentösen Einsatz zu Hause bestimmt. Wie auch Molnupiravir wird es im frühen Erkrankungsstadium als Tablette verabreicht, um bei Patienten mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf genau diesen zu verhindern. Die Einnahme soll laut den Informationen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in den ersten fünf Tagen der Infektion für fünf Tage erfolgen. Der Wirkstoff blockiert nach der Einnahme ein Enzym, das Sars-CoV-2 zur Vermehrung nutzt. Dadurch kann das Virus sich nicht weiter in der Zelle ausbreiten und auch keine anderen Zellen mehr infizieren. Laut einer Zwischenanalyse des Herstellers Pfizers soll Paxlovid Krankenhauseinweisungen und Todesfälle um 89 Prozent senken. Es wäre damit wirksamer als Molnupiravir, welches eine Wirksamkeit von 30 Prozent haben soll. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat nach eigenen Angaben für dieses Kombi-Präparat eine Notfallzulassung für Deutschland eingeleitet. Eine Million Packungen sollen davon bestellt sein.

Auch wenn der Einsatz von Medikamenten im Kampf gegen die Pandemie eine immer größere Position einnimmt, sollte das jedoch zwei Dinge nicht vergessen lassen: Medikamente sind teurer als Impfstoffe und weniger gut erforscht. Beispiel Paxlovid: Die USA haben für eine Einheit des Medikaments rund 470 Euro bezahlt. Das Vakzin von Biontech/Pfizer kostete im August 2021 hingegen nur rund 20 Euro pro Dosis. Während die Impfstoffe nach den Zulassungsstudien bereits millionenfach verabreicht und weiter überprüft wurden, weiß man über die zugelassenen Arzneimittel weitaus weniger. An den Studien zur Zulassung von Medikamenten sind meist zwischen 1000 und 2000 Menschen beteiligt. Zum Vergleich: An der Phase-III-Studie des Impfstoffs von Biontech nahmen 43.000 Menschen teil. Bei Moderna waren es rund 30.000.