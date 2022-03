Paul-Ehrlich-Institut hat getestet : Diese Schnelltests erkennen auch Omikron zuverlässig

Düsseldorf Zeigen Corona-Schnelltests eine Infektion mit der Omikron-Variante sicher an? Diese Frage ist nun geklärt. Das Paul-Ehrlich-Institut hat getestet – mit überwiegend positiven Ergebnissen. Welche Tests ein sicheres Ergebnis liefern und was es beim Selbsttesten zu beachten gilt, hier im Überblick.

Ein negativer Schnelltest ist gerade in Zeiten hoher Infektionslagen für viele ein Stück Sicherheit. Vor allem angesichts eingeschränkter Möglichkeiten, einen PCR-Test zu erhalten und vor dem Hintergrund, dass viele Testzentren in absehbarer Zeit schließen werden. Das Problem aber: Verschiedene Studien warfen Zweifel an der Messgenauigkeit der Schnelltests bei Omikron auf.

Zunächst sorgte eine Untersuchung des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr für Unruhe. Sie kam zu dem Ergebnis, dass 28 in Deutschland erhältliche Tests zwar Omikron erkennen, aber nicht so gut wie erhofft. Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität Würzburg bescheinigten danach acht von neun zuvor vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) geprüften Schnelltests Omikron schlechter zu erkennen als Delta. Ein Bericht der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA stellte grundsätzlich die Frage in den Raum, ob Antigen-Schnelltests überhaupt in der Lage sind, Infektionen mit der Omikron-Variante sicher nachzuweisen.