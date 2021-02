Pandemie in NRW : Oberverwaltungsgericht kippt Maskenpflicht im Umfeld des Einzelhandels

Pandemie in NRW

Münster Das NRW-Oberverwaltungsgericht in Münster hat die Maskenpflicht im unmittelbaren Umfeld von Geschäften außer Kraft gesetzt. Grund ist eine ungenaue Formulierung im Verordnungstext.

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske im Umfeld des Einzelhandels gekippt. Das OVG lehnte am Mittwoch zwar den Eilantrag einer Frau aus Gelsenkirchen gegen die generelle Maskenpflicht ab. Laut Mitteilung gab das Gericht der Frau aber in einem Punkt Recht. Die derzeit gültige Coronaschutzverordnung schreibt das Tragen von Alltagsmasken im Umfeld des Einzelhandels vor. Damit sind Parkplätze vor Lebensmittelgeschäften oder Wege zum Geschäft gemeint. Der Begriff „unmittelbares Umfeld“ ist dem OVG aber zu wage. Daher setzte es die Verordnung in diesem Punkt vorläufig außer Vollzug. Der Beschluss ist nicht anfechtbar (Az.: 13 B 1932/20.NE).