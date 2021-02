„Nahe am Limit“ : Gymnasialeltern in NRW fordern Präsenzunterricht für alle

Gymnasialeltern in NRW fordern Präsenzunterricht für alle

„Nahe am Limit“

Düsseldorf Die Landeselternschaft der Gymnasien fordert die Rückkehr zum Präsenzunterricht für alle Schüler. Eine Reduzierung und Verteilung der Stunden könne das möglich machen. Viele Familien seien inzwischen am Ende ihrer Kräfte.

Die Landeselternschaft der Gymnasien fordert täglichen Präsenzunterricht für alle Klassen in Nordrhein-Westfalen. Mit einer Reduzierung der Unterrichtsstunden sowie Verteilung auf Vor- und Nachmittage wäre das möglich, sagte die Verbandsvorsitzende Jutta Löchner am Mittwoch in Düsseldorf.