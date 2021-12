Statistisches Bundesamt : Pandemie führt zu starkem Anstieg der Sterbefälle in Deutschland

Die Corona-Pandemie hat in Deutschland zu einer Übersterblichkeit geführt - zu diesem Befund kommt das Statistische Bundesamt nach der Auswertung der Sterbefallstatistik seit Beginn der Pandemie.

Wiesbaden (epd). Die Corona-Pandemie hat seit März 2020 in Deutschland die Zahl der Todesfälle außerordentlich stark ansteigen lassen. Diesen Befund teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. „Von März 2020 bis Mitte November 2021 sind in Deutschland mehr Menschen verstorben, als unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung zu erwarten gewesen wäre“, sagte der Vizepräsident der Statistikbehörde, Christoph Unger. „Der Anstieg der Sterbefallzahlen ist nicht allein durch die Alterung der Bevölkerung erklärbar, sondern maßgeblich durch die Pandemie beeinflusst.“