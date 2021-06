Urlaub in der Pandemie : Bundesregierung hebt Reisewarnung für Corona-Risikogebiete auf

Urlaub in der Pandemie

Touristen genießen den Strand in einem Urlaubsort in Griechenland. Foto: dpa/Socrates Baltagiannis

Berlin Trotz stark sinkender Infektionszahlen in Europa rät die Bundesregierung bisher noch generell von Urlaubsreisen ins Ausland ab. In drei Wochen ändert sich das. Bei welchen Ländern das Auswärtige Amt aber dennoch weiter um besondere Vorsicht bittet.

Nach mehr als einem Jahr hebt die Bundesregierung die Reisewarnung für touristische Reisen in Corona-Risikogebiete am 1. Juli auf. Das betrifft fast 100 Länder weltweit. „Nach langen Monaten des Lockdowns dürfen wir uns auf mehr Normalität freuen, das gilt auch für das Reisen“, erklärte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Freitag diesen Schritt.