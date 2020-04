Verbraucherzentrale gibt Tipp : Mit diesem Trick verkürzen Sie die Paket-Lieferzeit - auch in der Corona-Krise

Mit diesem Trick verkürzen Sie die Paket-Lieferzeit - auch in der Corona-Krise

Tausende Pakete werden pro Tag verschickt. In der Corona-Krise hat der Paketversand deutlich zugenommen. Foto: dpa/Tom Weller

Düsseldorf Zwei Wochen statt zwei Tage: Wegen des enormen Paketaufkommens in der Corona-Krise haben sich die Lieferzeiten vieler Händler drastisch erhöht. Wer es eilig hat, kann aber nachhelfen.

Denn die meisten Preisvergleiche zeigen zum gesuchten Produkt auch die aktuelle Lieferzeit der gelisteten Händler an. Und oft lasse sich die Lieferzeit sogar als eigener Filter in der Suchmaske setzen. Onlineshops mit Lieferproblemen sortiert man so einfach aus.