Maßnahme nicht zu beanstanden : Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen

Münster Das Oberverwaltungsgericht des Landes NRW in Münster hat die Klage einer Diskothek-Betreiberin abgewiesen. Diese hatte das fortdauernde Betriebsverbot ohne finanziellen Ausgleich beanstandet.

Münster (dpa/lnw) - Das aktuelle Betriebsverbot für Clubs und Diskotheken in Nordrhein-Westfalen zum Schutz vor Corona ist laut dem Oberverwaltungsgericht des Landes rechtmäßig. Das entschied das OVG am Mittwoch nach der Klage einer Kölner Diskothek-Betreiberin, wie das Gericht mitteilte. Es sei nicht zu beanstanden, wenn das Land annehme, dass in Clubs und Diskotheken ein erhöhtes Infektionsrisiko bestehe. Besucher hielten sich dort dicht aneinander gedrängt auf oder tanzten - und das in üblicherweise schlecht belüfteten Räumen und bei häufig wechselnden Gästen.