Maßnahmen in NRW rechtens : OVG in Münster bestätigt Corona-Regeln in der Gastronomie

OVG in Münster bestätigt Corona-Regeln in der Gastronomie

Münster Ein traditionelles Brauhaus aus Köln hatte sich gegen die Vorgaben der nordrhein-westfälischen Landesregierung gewandt. Dem Gastronomen erteilte das Oberverwaltungsgericht in Münster nun eine Absage.

Die aktuellen Corona-Regeln für die nordrhein-westfälische Gastronomie sind rechtens. Das entschied das Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen am Mittwoch in Münster in einem Eilverfahren. Ein traditionelles Brauhaus aus Köln hatte sich gegen die Vorgaben der nordrhein-westfälischen Landesregierung gewandt. Es bietet seinen Gästen üblicherweise zahlreiche Plätze an vielen Stehtischen und in einem nicht zu lüftenden Kellergeschoss an.