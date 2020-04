Für Frieden und Abrüstung : Ostermärsche gehen gehen wegen Corona-Krise online

Bonn Trotz der Corona-Krise sollen die traditionellen Ostermärsche in diesem Jahr stattfinden – zumindest virtuell. Neben Frieden und Abrüstung soll auch die Gesundheit ein wichtiges Thema bei den Protesten sein.

Die diesjährigen Ostermärsche finden aufgrund der aktuellen Corona-Krise virtuell statt. „Der Protest auf der Straße wird zwar bedauerlicherweise ausfallen“, sagte Kristian Golla vom Netzwerk Friedenskooperative in Bonn. „Statt auf der Straße, wird der Einsatz für Frieden und Abrüstung in diesem Jahr virtuell und von zu Hause aus stattfinden.“ Ein Novum im 60. Jahr der traditionellen Ostermärsche, die in rund 80 Städten dieses Jahr geplant waren.

Rund um Ostern werde es verschiedene Anzeigen in Lokalzeitungen geben, die von den regionalen Bündnissen organisiert würden, hieß es. Das Netzwerk Friedenskooperative will zudem am Wochenende vor Ostern in mehreren überregionalen Tageszeitungen einen Friedensappell als Anzeige schalten. „Darüber hinaus wird dazu aufgerufen, Friedensfahnen, Transparente und Schilder an Balkone und in Fenster zu hängen und Fotos davon unter dem Hashtag #Ostermarsch2020 in den sozialen Medien zu posten“, hieß es. Über weitere Aktionen wollen die lokalen Veranstalter in diesen Tagen informieren.