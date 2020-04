Debatte um Kirchgang : Evangelische Kirche verteidigt Absage der Ostergottesdienste

Berlin Ostern müssen die Kirchen geschlossen bleiben. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm nennt diese Maßnahme „schmerzlich“, zeigt dafür aber Verständnis

In der Debatte um Gottesdienste an Ostern hat der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, Verständnis dafür gezeigt, dass die Kirchen an Ostern geschlossen bleiben müssen. „Die Rettung von Menschenleben muss aber immer der leitende Gesichtspunkt sein“, sagte Bedford-Strohm unserer Redaktion. Leben zu retten gehe auch für die Kirchen vor. So hätten die meisten Landeskirchen schon vor den notwendigen Auflagen, selbst entschieden, alle Gottesdienste abzusagen – so schmerzlich dies gerade in den Ostertagen auch sei. Der EKD-Ratsvorsitzende betonte: „Aus christlicher Nächstenliebe werden wir alles tun, was dazu beiträgt, das Virus einzudämmen und dennoch miteinander Ostern feiern zu können: Ob über Fernsehgottesdienste, livestreams oder Telefonandachten, die Osterbotschaft lässt sich nicht aufhalten.“