Risiko bei Transplantationen : Organspende auch mit Corona-Infektion möglich

Ein Styropor-Behälter zum Transport von zur Transplantation vorgesehenen Organen wird am Eingang eines OP-Saales vorbeigetragen (Symbolbild). Foto: dpa/Soeren Stache

Frankfurt/Main Organspenden können trotz einer Infektion mit dem Coronavirus durchgeführt werden. Das Risiko einer Übertragung ist laut Deutscher Stiftung Organtransplantation (DSO) gering.

Weil eine Übertragung bei sorgfältiger Auswahl nahezu ausgeschlossen ist, dürfen inzwischen auch die Organe von corona-positiven Spendern transplantiert werden. Seit das möglich ist, gab es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bis Ende Oktober 39 Sars-CoV-2 positive Spender in Deutschland. Ihnen wurden 114 Organe entnommen und in 113 Empfänger transplantiert, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) anlässlich ihres Jahreskongresses in Frankfurt berichtete. „Es ist dabei nicht zu einer einzigen Übertragung einer Sars-CoV-2-Infektion vom Spender auf den Empfänger gekommen“, sagte DSO-Vorstand Axel Rahmel der dpa.