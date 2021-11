Onkologie-Report für das Rheinland : Arme erkranken sieben Jahre früher an Krebs

Viele Frauen nutzen die Brustkrebs-Vorsorge und gehen zur Mammographie. Foto: dpa/Jan-Peter Kasper

Düsseldorf Menschen mit niedrigem sozialen Status werden sieben Jahre früher krank, so der Onkologie-Report der AOK Rheinland. In der Pandemie sind die Vorsorge-Zahlen eingebrochen: Männer aus Duisburg und Düsseldorf sind besondere Vorsorge-Muffel. Frauen aus Bonn und Solingen gehen eifrig zur Vorsorge.

490.000 Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr an Krebs. Für die Betroffenen ist das ein existenzieller Einschnitt. Das Risiko hängt nicht nur von genetischen Ursachen, sondern auch vom Lebensstil ab. „Männer und Frauen mit niedrigem sozioökonomischen Status erkranken durchschnittlich sieben Jahre früher als Menschen mit höherem sozioökonomischen Status“, heißt es im Onkologie-Reports der AOK Rheinland/Hamburg, der am Mittwoch veröffentlicht wird. „Der Unterschied zeigt sich ausnahmslos bei allen Krebsarten.“So erkranken hier Frauen, die eine Monatsrente von weniger als 800 Euro haben, im Schnitt erstmals mit 72,8 Jahren an Brustkrebs. Frauen mit einer Rente über 1600 Euro sind dagegen im Schnitt 80,4 Jahre alt, wenn sie die erste Brustkrebs-Diagnose erhalten. Bei Frauen, deren Rente dazwischen liegt, sind es 75,7 Jahre.

Ähnlich groß sind die Unterschiede bei Männern: Männer, die weniger als 800 Euro Rente haben, sind im Schnitt erst 71,3 Jahre alt, wenn der Darmkrebs diagnostiziert wird. Bei Männern mit mehr als 1600 Euro liegt das Erkrankungsalter hingegen bei 77,6 Jahren.

Info Wann soll man zur Darmspiegelung? Ziel Die Darmspiegelung hilft, Krebs früh zu erkennen. Zugleich werden gutartige Wucherungen entfernt, aus denen Krebs werden könnte. Alter Die Teilnahme wird für Frauen ab 55, für Männer ab 50 empfohlen. Die Kassen tragen die Kosten.

Ein niedriger sozioökonomischer Status geht oft einher mit wenig Gesundheitskompetenz. „Wesentliche Risikofaktoren bei Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status sind der höhere Anteil an Rauchern, weniger sportliche Aktivität, ein ungünstiges Ernährungsverhalten und die stärkere Verbreitung von Adipositas“, so die AOK.

Insgesamt nehmen viel zu wenige Menschen die Früherkennungsangebote wahr. Vorsorge kann Krebs zwar meist nicht verhindern, hilft aber, sie früh zu entdecken und zu behandeln. Bei allen Programmen liegt die Teilnahmequote unter 50 Prozent, so die AOK. Frauen gehen dabei deutlich öfter zu Vorsorge als Männer. Doch die regionalen Unterschiede sind groß. In Solingen nehmen 46 Prozent der Frauen an den gesetzlichen Screening-Programmen wie dem für Brustkrebs teil. Im Kreis Kleve sind es dagegen nur 36 Prozent. In Düsseldorf und Krefeld sind es 40 Prozent. Groß sind die Unterschiede auch bei den Männern: In Duisburg nehmen nur 17,5 Prozent der Männer an den Screening-Programmen wie zu Haut- oder Darmkrebs teil. Auch die Düsseldorfer Männer kommen nur auf dürftige 19,4 Prozent. Im Kreis Euskirchen sind es dagegen 25 Prozent, in Mönchengladbach 23 Prozent.

Die Gründe dafür, nicht am Screening teilzunehmen, sind unterschiedlich. Aus einer Umfrage des Wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen (WIdO) geht hervor, dass vielen die Vorsorge-Angebote zwar bekannt sind. Doch wer sich gesund fühlt, nutzt diese oft nicht. „Das Screening auf Krebserkrankungen richtet sich an alle, auch an gesunde und beschwerdefreie Personen“, mahnt Rolf Buchwitz, Vize-Chef der AOK Rheinland/Hamburg. „Es ist wichtig, dass die Menschen über die Vor- und Nachteile der Früherkennung aufgeklärt werden. Wird Krebs früh erkannt, kann das Leben retten.“