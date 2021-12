Studien zeigen schwache Wirksamkeit : Omikron – vierte Impfung rückt näher

Düsseldorf Gegenüber der neuen Variante schwächelt Biontech, wie Studien von Biontech und Forschern zeigen. Durch eine Auffrischimpfung steigt die Wirksamkeit zwar wieder an, besser wäre ein angepasster Impfstoff. Der könnte Ende März kommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie gut wirken Impfstoffe gegen Omikron? Biontech prüft in Labortests, wie gut Antikörper aus dem Blut von Geimpften gegen Omikron wirken. Enttäuschendes Ergebnis: Das Neutralisierungspotenzial eines zweifach Geimpften ist bei Omikron im Vergleich zum Corona-Wildtyp um das 25-Fache niedriger. Viele Antikörper können Omikron nicht erkennen oder nicht bekämpfen, weil die Variante gerade an den Spike-Proteinen, die für das stachelige Aussehen und Andocken im Körper sorgen, stark verändert ist. Das heizt den Vormarsch an. „Ich erwarte, dass Omikron in den ersten Wochen des neuen Jahres die Regie übernimmt. Wie es aussieht, handelt es sich dabei um eine Fluchtvariante (Immun Escape), gegen die vorhandene Impfstoffe einen geringeren Schutz bieten“, sagt Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein.