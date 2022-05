Explodierende Inzidenz in Portugal : Beendet neue Omikron-Welle die entspannte Zeit in Deutschland?

Die Corona-Variante BA.5 macht das beliebte Reiseziel Lissabon zum Hotspot (Symbolbild). Foto: Shutterstock/Shevdinov1

Düsseldorf Im beliebten Urlaubsland Portugal sorgt die Omikron-Variante BA.5 für rasant steigende Infektionszahlen. Das trübt die Hoffnung auf einen unbeschwerten Sommer. Was bedeutet das für Deutschland und was sollten Urlauber jetzt wissen?

Auch wenn wir Corona gehörig satt haben, ist es umgekehrt nicht genauso. Das Virus passt sich immer wieder an, bildet Varianten und Subvarianten und versucht so unserem Immunschutz ein Schnippchen zu schlagen. Eine dieser Varianten hält im Moment die Menschen in Portugal in Atem. Der Omikron-Subtyp BA.5. sorgt vor allem im Großraum Lissabon für explodierende Inzidenzen. Er löst damit die zuvor dominante Variante BA.2 ab.

Noch Ende April gab es gerade einmal 10.000 BA.5-Fälle täglich. Derzeit werden innerhalb von 24 Stunden mehr als 30.000 Neuinfektionen gemeldet. Bald könnte das laut Prognosen einiger Virologen den Inzidenz-Wert auf 4000 treiben. Zum Vergleich: Die BA.2-Variante, aus der BA.5 hervorging, sorgte hierzulande am Höhepunkt der 4. Infektionswelle für einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 1758.

Auch in den USA und Südafrika verbreitet sich der Abkömmling der Omikron-Variante BA.2. Großbritannien stufte die Variante kürzlich als besorgniserregend ein. Was also steht besonders in Anbetracht der bald beginnenden Sommerferien für die deutsche Bevölkerung zu befürchten?

Durch neue genetische Veränderungen scheint dieser Virustyp ebenso wie der Subtyp BA.4 früheren Omikron-Varianten gegenüber überlegener, wie aus einer südafrikanischen Studie hervorgeht. BA.5 könnte dadurch leichter an menschliche Zellen andocken und wäre damit ansteckender. Ein weiteres Manko: Es sieht so aus, als ob BA.5-Viren einem durch eine Impfung oder eine bereits durchlebte Infektion aufgebauten Immunschutz leichter entkommen können. Studienautor Tulio de Oliveira, Professor für Bioinformatik an der Universität und Leiter des Zentrums für Epidemie-Bekämpfung der Stellenbosch Universität in Südafrika hält das für den Hauptgrund für die rasche Ausbreitung von BA.5 und BA.4 in Südafrika.

Auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern wurde die Subvariante „zunehmend“ nachgewiesen“, wie das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem aktuellen Wochenbericht festhält. Der Anteil der Infektionen verdoppelte sich im Vergleich zur Vorwoche und macht aktuell 2,5 Prozent der Infektionsfälle aus (1,2 Prozent in der Vorwoche). Grund zur Panik besteht also nicht, denn immer noch gehen die meisten Corona-Infektionen in Deutschland auf die Omikron-Variante BA.2 zurück (97 Prozent). Doch war die Situation in Portugal noch im März durchaus vergleichbar mit der jetzigen hierzulande.

Das Blatt kann sich also wenden und möglicherweise das tiefenentspannte Urlaubsfeeling deutscher Reisender früher oder später überschatten. „Auch hier wird es zu einem Anstieg der BA.5-Infektionen kommen“, prognostiziert Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Bereits vor dem Herbst sei angetrieben durch den bevorstehenden Reiseverkehr mit einem Anstieg der Zahlen zu rechnen.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach richtet den sorgenvollen BA.5-Blick auch auf die USA. Dort laufe die BA.4/BA.5-Welle bereits. „Das könnte uns im Herbst bevorstehen“, twittert er aktuell. Eine komplette Normalität sei darum im Herbst unwahrscheinlich. Deshalb drängt der Gesundheitsminister darauf jetzt entsprechende Vorbereitungen zu treffen.

Dazu könnte ab Herbst eine erneute Maskenpflicht in Deutschland zählen. In Portugal ist eine neuerliche Maskenpflicht aufgrund der aktuellen Entwicklungen bereits jetzt in der Diskussion in der Politik.

Das hat folgenden Hintergrund: Auch wenn die neuen Varianten die Immunantwort leichter umgehen können, sind sie wohl nicht gefährlicher als BA.2. Die Lage in den Kliniken bleibt also entspannter als vor einem Jahr, auch wenn die Infektionszahlen steigen und damit verbunden auch die Zahl an Todesfällen vor allem unter älteren Menschen. Doch auch wer milde erkrankt, muss in Quarantäne und fällt im Job aus. Wirtschaftlich bringt das vor allem Wirtschaftszweige wie die Gastronomie, das Hotelgewerbe oder die Textilwirtschaft in Nöte. Ein ähnliches Szenario werde sich zeitversetzt auch hier abspielen, prognostiziert Hajo Zeeb.

Portugal habe im Vergleich zu Deutschland eine höhere Impfgeschwindigkeit gehabt, so Zeeb. Das könnte nun einen gewissen Vorteil für die Deutschen bringen, weil durch die spätere Impfung ihr Schutz vor Corona noch etwas besser sein könnte.

Was auffällt: In Ländern, in denen es wie auch in Deutschland eine große BA.2-Welle gegeben hat, steigt die Infektionsrate für BA.5 wie auch für BA.4 nur langsam an. Länder, in denen es hingegen eine große Omikron-Welle durch BA.1. gab, ohne eine weitere Welle durch BA.2., solle man im Auge behalten, schreibt Tulio de Oliveira, Professor für Bioinformatik an der Universität und Leiter des Zentrums für Epidemie-Bekämpfung der Stellenbosch Universität in Südafrika. Zu diesen Ländern zählen Spanien und Israel.

Spanien nun muss als Grenznachbar zu Portugal ohnehin früher oder später mit dem Hinüberschwappen der BA.5-Welle rechnen. Zumal dort seit April weder getestet wird, noch Quarantänepflicht besteht. Damit lassen sich keine verlässlichen Aussagen zu Infektionszahlen wie auch vorherrschenden Varianten machen.