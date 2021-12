Oberster Corona-Berater von Joe Biden : US-Experte Anthony Fauci sieht Hinweise für mildere Krankheitsverläufe bei Omikron

Washington Es sei laut dem Immunologen jedoch noch zu früh für eine abschließende Bewertung. Gerade bei der Frage nach der Schwere des Verlaufs gebe es datentechnisch immer Verzögerungen. Außerdem seien bei den Fällen, die man aktuell auswerte, vor allem junge Menschen betroffen.

Der Chefin der US-Gesundheitsbehörde CDC, Rochelle Walensky, zufolge sind in den USA bisher in 19 Bundesstaaten Omikron-Fälle bestätigt worden. Aktuell sei die Delta-Variante aber noch die vorherrschende Variante im Land. Generell steigen auch in den USA die Corona-Zahlen wieder. Im Durchschnitt der vergangenen Tage verzeichneten die Behörden gut 104.000 Neuinfektionen pro Tag. Bislang sind in den USA 60 Prozent der Bevölkerung abschließend geimpft. Auch die US-Regierung hat wegen Omikron Einreisen aus den Staaten des südlichen Afrikas beschränkt.