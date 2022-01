Studie aus Dänemark : Omikron-Subtyp BA.2 könnte aktuelle Welle verlängern

Berlin/Kopenhagen Bisher ist die Untervariante von Omikron in Deutschland noch nicht vorherrschend. Ein Immunologe geht davon aus, dass sich das ändern wird, weil sie noch leichter übertragbar sei. BA.2 könnte auch Auswirkungen auf die Verbreitung in Schulen und Kindergärten haben.

Eine wohl noch leichter übertragbare Untervariante von Omikron könnte aus Expertensicht zu einer Verlängerung der derzeitigen Infektionswelle führen. „BA.2 wird sich auch bei uns durchsetzen“, schrieb der Immunologe Carsten Watzl am Montag auf Twitter . Dies könnte die Omikron-Welle verlängern. Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie bezog sich auf eine noch nicht von externen Fachleuten begutachtete Untersuchung aus Dänemark zu dem Omikron-Subtyp BA.2.

Das eigene Infektionsrisiko bei BA.2 ist der Studie zufolge mehr als doppelt so hoch wie bei Subtyp BA.1. Das gilt sowohl innerhalb der Gruppe der Ungeimpften, als auch bei Menschen mit Grundschutz und bei Geboosterten. Das Risiko der Weitergabe des Virus ist bei infizierten Ungeimpften ebenfalls stark erhöht, nicht jedoch bei Geimpften und Geboosterten, heißt es in der Studie. BA.1 ist bisher in Deutschland vorherrschend, BA.2 gibt es aber auch schon.