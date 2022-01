Drohender Personalmangel wegen Omikron : Eon prüft Kasernierung von Mitarbeitern

Eons Atomkraftwerk Isar versorgt 3,5 Millionen Haushalte. Foto: dpa/Armin Weigel

Düsseldorf Die Personalausfälle durch das Coronavirus bringen viele Firmen ans Limit. Eon und RWE haben detaillierte Notfallpläne. Die Rheinbahn bereitet sich auf den krankheitsbedingten Ausfall von 30 Prozent ihres Personals vor. Rewe setzt auf Impfungen an Lagerstandorten.

Die Omikron-Welle verbannt Zehntausende Mitarbeiter in Isolation oder Quarantäne. Die Personalengpässe setzen nun auch Unternehmen verschiedenster Sektoren unter Druck. Ein Überblick.

Energie Kraftwerke und Netzleitstellen sind elementar für die Stromversorgung und können nicht aus dem Homeoffice bedient werden. Entsprechend gründlich bereiten sich die Konzerne vor. Das geht bei Eon, dem größten Stromnetzbetreiber Europas, bis hin zur Kasernierung von Mitarbeitern an den Leitstellen. „Im Rahmen der Vorbereitung auf alle denkbaren Krisenszenarien ziehen wir verschiedene Maßnahmen in Betracht, unter anderem haben wir auch die Möglichkeit einer vorübergehenden Unterbringung von Mitarbeitenden direkt am Standort berücksichtigt“, sagte ein Eon-Sprecher. Derartige Maßnahmen seien aber noch nicht erforderlich: „Nichtsdestotrotz existieren zum Schutz der kritischen Infrastrukturen bis ins Detail ausgearbeitete Krisenszenarien, um auch in pandemiebedingten Extremsituationen den reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.“ Das gelte auch für das Kernkraftwerk Isar, das zwölf Prozent des bayerischen Stroms erzeugt. Zum Notfallplan dort gehört es auch, die Betriebsmannschaft zu reduzieren und mehr Betriebsstoffe vorzuhalten. Auch bei RWE, dem größten Betreiber von Braunkohle-Kraftwerken, setzt man auf solche Pläne: Mit Maßnahmen wie der Reduktion der Schichtmannschaften auf ein Minimum verringere man die Kontakte größtmöglich. „Die Priorisierung von Aufgaben wäre eine Maßnahme, die zur Anwendung käme, wenn an einem Standort eine größere Anzahl von Mitarbeitern ausfällt“, erklärte ein Sprecher. „Wir sehen gegenwärtig nur einen moderaten Anstieg der aktuellen Corona- und Quarantänefälle.“ Es gebe bislang keinen überdurchschnittlichen Personalausfall.

Busse und Bahnen Nervös betrachten Verkehrsunternehmen die Lage, weil sie bei Ausfällen an Lokführern und Busfahrern den Fahrplan nicht einhalten können. Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) fahren schon jetzt einige S-Bahnen nur ausgedünnt, weil der Betrieb von Abellio auf andere Firmen übergeht. Aktuell gebe es noch keine coronabedingten Einschränkungen im Schienen-Personennahverkehr, so der VRR. Die Deutsche Bahn meldet: „Aktuell läuft der Betrieb weitgehend reibungslos. Wir sind vorbereitet, bei Bedarf die Betriebsabläufe anzupassen.“ Bei der Düsseldorfer Rheinbahn ist man konkreter: „Wir gehen für den schlechtesten Fall davon aus, dass 30 Prozent der Mitarbeitenden ausfallen könnten“, sagt ein Sprecher. Für diesen Fall habe man Notfallpläne ausgearbeitet, um stufenweise reagieren zu können.

Handel und Logistik „Derzeit funktionieren die Lieferketten in Deutschland, auch wenn es gelegentlich hakt“, sagt der Chef des Branchenverbandes HDE, Stefan Genth. Doch die Sorge ist, dass wegen des Ausfalls von Lkw-Fahrern der Nachschub ausbleibt. Der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung ist wegen des hohen Krankenstands alarmiert. Er fordert Impfangebote an Autohöfen und Raststätten – auch für ausländische Fahrer. Der Handelskonzern Rewe bietet an seinen Lager- und Zentralstandorten bereits Impfungen an. Zudem hat Rewe die Zugänge von externen Dienstleistern „bis auf Weiteres“ ausgesetzt. Die Anlieferung der Lager erfolge kontaktlos. „Wir haben die Kapazitäten für die Lagerstandorte hochgefahren“, so der Rewe-Sprecher. Aldi ist wie üblich wortkarg: Wo es erforderlich sei, setze man verschiedene Maßnahmen um, um die Verfügbarkeit von Waren zu gewährleisten. Die Metro hat nach eigenen Angaben seit Beginn der Pandemie Notfallmechanismen wie Schichtsysteme eingeführt. Derzeit gebe es aber keine Einschränkungen, heißt es.

Kommunikation Die Telefonriesen sehen die Lage gelassen. „Unser Betrieb ist gesichert“, erklärt eine Sprecherin von Vodafone: „Es gab bei Vodafone keinen pandemiebedingten Netzausfall. Wir unternehmen alles, dass die Netze trotz der stark steigenden Nutzung in Home­office-Zeiten weiterhin stabil bleiben.“ In den relevanten Teams könnten sich immer Kollegen untereinander vertreten: „Zudem haben wir frühzeitig sichergestellt, dass wir alle wichtigen Prozesse auch aus dem Homeoffice unterstützen können.“ Die Telekom teilt mit, es gäbe „keinen nennenswert höheren Krankenstand“. Der Außendienst arbeite in getrennten A- und B-Teams, die sich nicht untereinander anstecken können. Für die Steuerung der Netze geht die Telekom einen neuen Schritt: Fernwartung im Homeoffice. Die Post erklärte, sie beobachte noch keine Auswirkungen auf den Betrieb. In der Zentrale in Bonn seien extrem viele Kollegen im Homeoffice, in den Paketzentren gelten strenge Abstandsregeln.