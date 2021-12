Ansteckungsgefahr : RKI passt Risikobewertung an Omikron-Erkenntnisse an

RKI passt Risikobewertung an Omikron-Erkenntnisse an

Passanten in der Kölner Innenstadt am vergangenen Wochenende. Foto: dpa/Federico Gambarini

Berlin Experten warnen eindringlich vor Omikron. Das RKI erhöht seine Risikobewertung. Der Epidemiologen Zeeb rät, sich auf einen kleinen, festen Personenkreis zu konzentrieren und sich darüber hinaus regelmäßig zu testen.

Wegen der Omikron-Variante des Coronavirus hat das Robert Koch-Institut (RKI) seine Risikobewertung verschärft. Für zweifach Geimpfte und Genesene werde die Gefahr einer Ansteckung nun als „hoch“ angesehen, teilte das RKI am Montag auf Twitter mit.

Für Ungeimpfte bleibt das Risiko demnach „sehr hoch“. Für Geimpfte mit Auffrischimpfung (Booster) schätzt das Institut die Gefährdung hingegen als moderat ein. Insgesamt werde die Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung als „sehr hoch“ eingeschätzt, schreibt das Institut in seiner geänderten Risikobewertung . Es warnt vor schlagartiger Erhöhung der Fallzahlen.

Auch der Epidemiologe Hajo Zeeb warnte vor der Wucht einer möglichen Omikron-Welle. „Die Zahlen der Neuinfektionen und der Menschen im Krankenhaus wird vermutlich alles übersteigen, was wir bisher gesehen haben“, sagte der Experte vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Erste Daten aus Großbritannien würden zeigen, „dass die Krankheitsschwere bei der Omikron-Variante ähnlich wie bei Delta ist“. Vor allem im Januar müsse in Deutschland mit einer hohen Hospitalisierung gerechnet werden.