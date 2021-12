Medienbericht : Lehrer offen für Homeschooling und Ferienverlängerung wegen Omikron

Berlin Verlängerte Weihnachtsferien oder Distanzunterricht? Als Ausnahmeregelung wäre dies in den Augen von Lehrervertretern denkbar. Für die Entscheidung fordern sie eine klare Kante - und schlagen Parameter vor.

Finnern und Meidinger forderten beide, dass die Länder hier nicht einzeln vorgehen dürften, sondern dass Maßnahmen bei der bevorstehenden Bund-Länder-Konferenz dazu am Dienstag getroffen werden müssten. „Wir brauchen ein einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern orientiert an Parametern wie altersabhängiger Inzidenzen und Landesimpfquoten“, sagte Meidinger dem RND. „Aktuell herrscht Chaos und Verwirrung. Manche Bundesländer haben bereits Ferien, manche haben die Präsenzpflicht aufgehoben, andere bleiben beim regulären Ferienbeginn.“

Um die Ausbreitung der Omikron-Variante in Deutschland zu verlangsamen, will die Ministerpräsidentenrunde am Dienstag weitere Kontaktbeschränkungen beschließen. Ein Lockdown wie in den vorherigen Corona-Wellen ist nach Angaben mehrerer Regierungsvertreter vorerst nicht geplant.