Bei mildem Infektionsverlauf : Schnelle Neuinfektion nach Omikron-Erkrankung möglich

Düsseldorf Die Omikron-Infektionszahlen erreichen in Deutschland immer neue Rekordwerte. Wer eine Omikron-Erkrankung durchlebt, ist vor einer Wiederansteckung geschützt – allerdings weit kürzer, als man bislang dachte. Das legt eine amerikanische Studie nahe. Die Ergebnisse und was Experten dazu sagen.

Wer sich mit der Omikron-Variante infiziert, der hat aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem milden Verlauf zu rechnen. Das facht nun bereits seit Wochen die Hoffnung darauf an, es könne ein Ende der Pandemie in Sicht sein. Denn durch den rasanten Anstieg der Infektionszahlen wird bald so gut wie jeder Kontakt mit dem Coronavirus gehabt haben. Das Immunsystem bildet in Folge dessen Antikörper wie auch Gedächtniszellen auf die hochansteckende Virusvariante. Bei einem neuen Viruskontakt erinnert der Körper sich an das Virus und weiß gleich, wie er damit umzugehen hat. Dadurch – so die Annahme einer großen Zahl an Wissenschaftlern – könnte die Impflücke geschlossen und in absehbarer Zeit Herdenimmunität erreicht werden. Das Thema „Corona-Pandemie“ könnte endlich in der Schublade verschwinden.

Doch gibt es neue Zweifel. Die Omikron-Infektion verlaufe zu milde, als dass der Organismus eine ausreichende Zahl an Antikörpern bilde, wenden verschiedene Wissenschaftler – wie Modellierer Thorsten Lehr von der Universität des Saarlandes oder Harvard-Epidemiologe Eric Feigl-Ding – ein. Befeuert hatte diese Einschätzung eine Studie von Forschern der University of California, die derzeit im sozialen Netzwerk „Twitter“ vielfach geteilt wird.

Laut dieser könnte der milde Verlauf der Omikron Variante dazu führen, sich „relativ kurz nach der Infektion wieder anstecken“ zu können, twittert Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Ein langer Schutz wie bei der Delta-Variante sei weniger wahrscheinlich. Nach den amerikanischen Studienergebnissen steht auch in Frage, ob die schwache Immunantwort nach einem milden Omikron-Verlauf überhaupt Schutz gegen andere Corona-Varianten bietet.

Für ihre Untersuchung nahmen die amerikanischen Forscher – zu denen neben den Hauptautoren Melanie Ott und Charles Chiu auch Jennifer Dounda, die Chemie-Nobelpreisträgerin aus dem Jahr 2020, zählt – 239 Serumproben unter die Lupe. Diese stammten von 125 vollständig geimpften, teils geboosterten und teils nicht geboosterten Personen, von denen 53 sich mit Corona infizierten. 39 steckten sich mit der Delta-Variante an, der weitaus geringere Teil – 14 Personen – mit Omikron.

Die Wissenschaftler bestimmten in den entnommenen Proben den jeweiligen Antikörpertiter. Dieser zeigt, wie viel neutralisierende Antikörper die jeweilige Person gegen das Virus in sich trägt. Der Antikörpertiter gilt zwar nicht alleine ausschlaggebend dafür, ob sich jemand nochmals infiziert oder einen schweren Verlauf hat, doch gibt er einen Anhaltspunkt. In Österreich und der Schweiz können Corona-Genesene beispielsweise durch einen entsprechenden Antikörpernachweis ihren Genesenenstatus verlängern.

Was dem Studienteam auffiel: Die Infektionen mit der Delta-Variante verliefen heftiger und die Erkrankten bildeten mehr Antikörper. Bei den leicht bis mittelschwer Omikron-Infizierten war es genau anders herum: Sie bildeten weniger Antikörper und hätten demnach ein höheres Risiko für eine schnelle erneute Infektion. Das zitiert auch der US-Physiker Yaneer Bar-Yam auf Twitter und verweist darauf, dass neben diesen Laborergebnissen auch Fälle aus der Realität darauf hindeuten.

Gunhild Alvik Nyborg, norwegische Epidemiologin und Forscherin an der Universität Oslo, hält es den vorläufigen Studienergebnissen zufolge für möglich, dass der Effekt einer Herdenimmunität „noch ein ferner Traum“ sein könne, wie sie auf Twitter schreibt. Ihr Kollege Eric Feigl-Ding hält Reinfektionen vor allem bei niedrig dosierten Omikron-Erstinfektionen und bei immungeschwächten Menschen für möglich. Immunologe Kristian G. Andersen von der medizinischen Forschungseinrichtung Scripps Research in Kalifornien bezeichnet es als „überraschend“, dass ein Omikron-Durchbruch nicht zu einer Immunität führe. Andersen beschäftigt sich schon lange mit der Entstehung, Ausbreitung und Entwicklung tödlicher Krankheitserreger wie Sars-CoV2, aber auch dem Ebola oder Zika-Virus.

Andere Kommentatoren der derzeit erst im Preprint vorliegenden Studie warnen davor, zu schnell Rückschlüsse über Zusammenhänge zwischen Infektionsschwere, den Virusvarianten und der erreichten Immunität zu ziehen. Die Datenbasis sei zu gering.

In Zusammenhang mit anderen, bereits länger existierenden Corona-Varianten, sind Reinfektionen grundsätzlich bekannt. Gesicherte Daten zu Omikron-Neuinfektionen liegen in Deutschland jedoch noch keine vor. Jedoch gibt es vereinzelt aus dem Ausland Berichte von erneuten Infektionen mit Omikron. So beispielsweise aus Südafrika, dem Land, in dem diese Variante erstmals auftauchte.

Um bestmöglich vor Omikron geschützt zu sein, sind laut einer gerade erschienenen Studie der Technischen Universität in Zusammenarbeit mit der Ludwig-Maximilians-Universität München „drei Kontakte zum Spike-Protein als viralem Antigen notwendig“. Der mehrfache Kontakt – beispielsweise durchs Impfen - sei demnach notwendig, damit neutralisierende Antikörper in ausreichender Menge wie auch in hoher Qualität gebildet werden. Diese Antikörper können dann auch Omikron effizient neutralisieren. Das gilt laut den Ergebnissen der Studie für Genesene nach zwei Impfungen und für zweifach Geimpfte nach Durchbruchsinfektion genauso wie für dreifach Geimpfte. Eine Durchbruchsinfektion habe den Effekt einer zusätzlichen Impfung.