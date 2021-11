Sorge wegen Omikron : Impfstoffe sollten laut britischem Experten gegen Variante schützen

London Mit dem Auftreten der Omikron-Variante bestehen Zweifel an der künftigen Wirksamkeit der Impfstoffe. Ein Mitentwickler des Astrazeneca-Vakzins ist vorsichtig optimistisch. Zudem könnte „sehr schnell“ ein angepasster Stoff entwickelt werden.

Der britische Experte Andrew Pollard geht davon aus, dass ein neuer Impfstoff gegen die Omikron-Variante des Coronavirus bei Bedarf "sehr schnell" entwickelt werden könnte. Er glaube, dass die vorhandenen Vakzine gegen die zuerst in Südafrika entdeckte neue Variante funktionieren sollten, sagte der Leiter der Oxford Vaccine Group am Samstag der BBC. Dies werde sich aber erst nach weiteren Untersuchungen in den kommenden Wochen herausstellen.