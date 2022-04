Sorge vor Corona-„Killervariante“ : Lauterbach rechnet mit Omikron-Impfstoff im September

Berlin Ab September soll mit einem angepassten Impfstoff gegen die Omikron-Variante des Coronavirus geimpft werden können. Damit rechnet Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Zudem äußert er sich zur Bedrohungslage gegen ihn.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet damit, dass ein an die Omikron-Variante angepasster Corona-Impfstoff ab September eingesetzt werden kann. „Wir besorgen Impfstoff, der vor den Omikron-Varianten schützt. Den erwarten wir im September“, sagte Lauterbach der „Bild am Sonntag“ [kostenpflichtiger Inhalt]. Lauterbach warnte, die Abstände, in denen neue Varianten die alten ablösten, würden immer kürzer. „Das bedeutet, dass wir uns immer schlechter auf die Mutationen vorbereiten können. Es ist durchaus möglich, dass wir eine hochansteckende Omikron-Variante bekommen, die so tödlich wie Delta ist. Das wäre eine absolute Killervariante.“