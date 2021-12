Laut Studie : Impfstoff von Biontech schützt offenbar nur teilweise gegen Omikron

New Jersey/Bangalore Das haben Mitarbeiter des Africa Health Research Instituts in Südafrika herausgefunden. Sie werteten Blutproben von zwölf Personen aus, die mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft wurden. Die vorläufigen Daten müssen noch überprüft werden.

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer bietet einer Studie zufolge offenbar lediglich einen teilweisen Schutz gegen die Coronavirus-Variante Omikron. Die Neutralisierung von Omikron habe im Vergleich zu einem früheren Covid-Stamm „sehr stark abgenommen", erklärte Alex Sigal, Professor am Africa Health Research Institute in Südafrika auf Basis vorläufiger Ergebnisse am Dienstag mit. Das Labor habe Blut von zwölf Personen untersucht, die mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft sind, heißt es in der auf der Website des Labors veröffentlichten Studie. Dabei sei ein 41-facher Rückgang der neutralisierenden Antikörper gegen die Omikron-Variante beobachtet worden. Die vorläufigen Daten wurden noch nicht von Fachkollegen geprüft.