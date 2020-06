„Chance sehr, sehr groß“ : Scholz hält Vermeidung von zweiter Corona-Welle für möglich

Berlin Eine zweite Infektionswelle mit dem Coronavirus kann in Deutschland nach Einschätzung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz vermieden werden. Das sagte er auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Die Chance sei "sehr, sehr groß, dass wir daran vorbeikommen, dass uns diese große Problematik erreicht", sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. Das Leben in der "neuen Normalität" mit dem Virus müsse so organisiert werden, dass es nicht zu einer zweiten Welle komme. Dafür gebe es Regeln wie die Maskenpflicht, aber auch die massive Stärkung des Gesundheitsdienstes.

Zur Finanzierung des am Freitag vom Kabinett in Teilen auf den Weg gebrachten Konjunkturpakets will die Bundesregierung erneut die Schuldenbremse außer Kraft setzen. Man werde die "Ausnahmeregelung erneut in Anspruch nehmen müssen", räumte Scholz mit Blick auf den geplanten zweiten Nachtragsetat ein. Zur genauen Höhe der zusätzlichen Neuverschuldung sei er als Finanzminister "berufsbedingt knauserig". Nach Reuters-Informationen ist eine Summe von bis zu 50 Milliarden Euro an zusätzlicher Nettokreditaufnahme im Gespräch. Für grünes Licht im Bundestag wäre dafür die Kanzlermehrheit erforderlich.