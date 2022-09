Zusammenhang mit Oktoberfest? : Corona-Zahlen in München steigen immer schneller

München Experten haben im Vorfeld des Oktoberfests in München vor einer Welle bei den Corona-Infektionen gewarnt. Eineinhalb Wochen nach Beginn scheint diese Realität zu werden. Gesundheitsminister Lauterbach äußerte seine Meinung auf Twitter.

Da die Gesundheitsämter an Wochenenden praktisch keine neuen Fälle an das RKI melden, die dieses in die Zahlen des jeweils nächsten Morgens einrechnen kann, ist Dienstag in der Regel der erste Tag der Woche, an dem sich deutliche Anstiege in den Inzidenzen zeigen.