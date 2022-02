Coronaimpfung für Kinder unter fünf Jahren : Soll ich mein Kind off-label impfen lassen?

Für unter Fünfjährige gibt es derzeit in Deutschland noch keinen zugelassenen Impfstoff. Foto: dpa/Robert Michael

Düsseldorf Die Infektionszahlen steigen – auch in den Kitas. Viele Eltern stehen der Situation hilflos gegenüber. Sie würden ihre Kinder gerne impfen lassen. Doch für unter 5-Jährige gibt es keinen zugelassenen Impfstoff. Bliebe nur die Schutzimpfung außerhalb der Zulassung. Aber ist diese sinnvoll?

Immer wieder Quarantäne, Kindergartengruppen schließen, teils sogar ganze Kindertageseinrichtungen. Für Eltern von Kleinkindern ist die Situation ähnlich angespannt, wie für die von Schulkindern. Bedeutender Unterschied: Schulkinder – konkret Kinder ab fünf Jahren – können geimpft werden. Kinder unter fünf jedoch nicht. Für sie gibt es hierzulande keinen zugelassenen Impfstoff und auch keinen Zulassungsantrag bei der europäischen Arzneimittelagentur EMA.

Wo gibt es die Impfung für unter Fünfjährige schon?

In den USA steht die Impfoption für Kinder zwischen sechs Monaten bis vier Jahren voraussichtlich bald zur Verfügung. Ein in der Dosis angepasster Impfstoff für diese Altersgruppe von Biontech/Pfizer durchläuft gerade die Notfallzulassung.

Was heißt das für eine mögliche Zulassung in Deutschland?

Im nächsten Schritt plant Moderna/Pfizer nach eigenen Angaben zwar die Daten bei der EMA einzureichen. Eine Zulassung dort bedeutet jedoch nicht, dass die Impfung dann auch von der Stiko empfohlen wird. Zwar rechnen Experten damit, dass die Impfung für die Jüngsten auch hierzulande kommen wird. Eltern, die jedoch jetzt über eine Impfung ihrer bis Vierjährigen nachdenken, haben lediglich die Option, einen Arzt zu suchen, der das Kind trotz fehlender Zulassung impft. – Im sogenannten Off-Label-Use.

Gibt es in Deutschland bereits Medikamente oder Impfungen, die Kinder off-label bekommen?

Ja. Besonders im klinischen Bereich gibt es zahlreiche Medikamente, die keine Zulassung für die Anwendung bei Kindern haben. Das heißt: Es gibt für diese Arzneimittel keine klinischen Studien bezüglich der Unbedenklichkeit und Wirksamkeit bei Kindern und demzufolge auch keine Dosisempfehlung diese. Dennoch werden solche Medikamente und auch Impfungen in Ermangelung von Alternativen an Kinder verabreicht. „Bei einigen Herz- oder Asthmamedikamenten ist das beispielsweise der Fall“, sagt Christiane Thiele, Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte im Bezirk Nordrhein. Neben dem bronchialerweiternden Mittel Salbutamol gehört beispielsweise auch Paracetamol zu den Arzneimitteln, die in Deutschland zwar für Erwachsene schon lange auf dem Markt sind, Kindern jedoch „off-label“ gegeben werden. Ein Beispiel aus dem Bereich der Impfungen: Es gibt nur einen für die Auffrischung zugelassenen Kombinationsimpfstoff, der auch Keuchhusten mit einschließt und ab einem Alter ab vier Jahren zugelassen ist. Zwei andere Impfstoffe für die Erstimmunisierung gegen Tetanus, Diphtherie, Kinderlähmung und Keuchhusten sind laut Informationen des Deutschen Grünen Kreuzes erst ab zwölf Jahren empfohlen. Dennoch werden sie in der Praxis auch jüngeren Kindern verabreicht.

Was raten Kinder- und Jugendärzte?

Der Berufsverband der Kinder und Jugendärzte (BVKJ) rät grundsätzlich von der Off-Label-Impfung ohne medizinische Indikation ab. Denn Kinder in diesem Alter durchlaufen die Infektion meist milde, sogar symptomfrei. Das scheint nach derzeitigen Erkenntnissen auch bei der Omikron-Variante so zu sein. Darum komme laut Jakob Maske, Bundessprecher des BVKJ, eine Impfung von Kleinkindern derzeit ausschließlich in begründeten Einzelfällen in Frage. Wie beispielsweise bei schwer vorerkrankten unter Fünfjährigen, die unter einer Immunschwächen leiden. Die Entscheidung darüber liege dann im Ermessen des Arztes und sollte erst nach reiflicher Überlegung und Beratung der Eltern in Erwägung gezogen werden. Die Zahl solch schwer vorerkrankter Kinder, für die die Impfung auch ohne Zulassung der EMA und Empfehlung der Stiko eventuell sinnvoll sein könne, bewege sich im Promillebereich, sagt Kinderärztin Thiele. Solche Kinder seien ohnehin in der Behandlung durch Spezialisten. Diese könnten am besten beurteilen, ob ein Kind mit beispielsweise schwerer Herzerkrankung, angeborenem Herzfehler oder Lungenerkrankung sowie -fehlbildung von einer Off-Label-Impfung profitieren könne. Darüber hinaus sei „die Krankheitslast in dieser Altersgruppe dermaßen gering, dass eine Impfung unter Umständen keine erkennbaren Vorteile bringen könne“, sagt Maske. Auch jüngere Kinder hätten ein Recht darauf, gut erprobte Impfstoffe zu bekommen, betont Thiele.

Was weiß man über die Nebenwirkungen der Kinderimpfung?

Grundsätzlich sei der Kinderimpfstoff von Biontech/Pfizer gut verträglich, sagen die Experten. Erkenntnisse dazu gibt es lediglich aus den Studien und Erfahrungen der älteren Altersgruppen, wie der Fünf- bis Elfjährigen. Bei ihnen zählen Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen und Müdigkeit laut Informationen des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den häufigsten Impfreaktionen. Vor allem nach der zweiten Impfung kommt es in diesem Alter häufiger zu Fieber, Durchfall, Schüttelfrost sowie Muskel- und Gelenkschmerzen. Allergische Schocks, die als schwere Impfreaktion auftreten können, wurden laut RKI bislang weder bei den Fünf- bis Elfjährigen noch den Zwölf- bis 15-Jährigen beobachtet. Herzmuskelentzündungen, die vereinzelt und dann vor allem bei jungen Männern auftreten können, wurden in den Zulassungsstudien für Kinder ab fünf Jahren nicht beobachtet. Allerdings liegen noch keine ausreichenden Daten vor, um seltene und sehr seltene unerwünschte Nebenwirkungen erkennen zu können, schreibt das RKI.

Wie ist die rechtliche Lage beim Off-Label-Use?

Die Lage ist unklar. „Zunächst einmal ist natürlich der Arzt haftbar zu machen“, sagt Maske. Dieser werde jedoch vor einer Impfung die Haftung an die Eltern abgeben und sich das schriftlich bestätigen lassen, betont Thiele. Strittig ist, ob der Staat laut der derzeitigen Coronaverordnung eintreten müsste, äußert Georg Hillebrand, Chefarzt der Kinderklinik Itzehoe in einem Interview mit dem Sender „Sat 1“. Der Hersteller des Impfstoffs tritt für etwaige Nebenwirkungen oder Impffolgen nicht ein, weil der Impfstoff nicht für diese Altersgruppe zugelassen ist.

Nach einer Corona-Infektion entwickeln manche Kinder des sogenannte PIM-Syndrom (Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome). Würde eine Impfung diese Kinder davor schützen?

Es gilt als wahrscheinlich, dass eine Impfung gegen Corona Kinder davor schützen könnte. Genau sagen kann man es aber noch nicht.

Wie häufig kommt es nach einer Corona-Erkrankung zum PIM-Syndrom?

Auch das ist noch unklar. Nach Informationen des PIMS-Surveys der Deutschen Gesellschaft (DGPI) für Pädiatrische Infektiologie wurden zwischen dem Mai 2020 und Februar 2022 insgesamt 661 Fälle gemeldet. Betroffen waren darunter vor allem ältere, männliche Kinder, wie das PIMS-Survey der DGPI festhält. Die Meldung in dieses Register ist allerdings freiwillig. Nicht alle Kliniken beteiligen sich daran. Schätzungen gehen von bis zu 900 tatsächlichen Fällen aus. Das RKI spricht von drei von 10.000 Kindern und Jugendlichen, die in Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion an PIMS erkrankten. Tödliche Verläufe habe es bisher nicht gegeben.

Was ist PIMS?

Dieses verschiedene Organe betreffende Entzündungssyndrom wird laut Kinderärztin Thiele nicht erst seit Beginn der Pandemie diagnostiziert. Erleiden Kinder Virusinfektionen der verschiedensten Art, könne es in seltenen Fällen im Zeitversatz von rund drei bis vier Wochen nach einer akuten Infektion zum PIM-Syndrom mit Organentzündungen kommen. Die Kinder müssen dann laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Krankenhaus behandelt werden, genesen aber meist vollständig wieder.

Wie zeigt sich PIMS?