Wie auf einem Basar : Österreichs Kanzler Kurz kritisiert Impfstoff-Verteilung in der EU

Wien/Brüssel Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Österreich, bemängelt die ungleichen Impffortschritte der einzelnen EU-Länder. Die Verteilung der Impfstoffe würde nicht den vereinbarten Regeln entsprechen.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz kritisiert die Verteilung von Impfstoffen gegen das Coronavirus in der Europäischen Union scharf. Die Aufteilung der Arzneien auf die EU-Mitgliedsstaaten sei entgegen der erklärten Zielsetzung einer fairen Teilhabe ungerecht, sagte er am Freitag in Wien. Die deutsche Bundesregierung wies die Kritik zurück. In Brüssel erklärte ein Sprecher der EU-Kommission zu den Vorwürfen, es sei Sache der Mitgliedsstaaten, mehr oder weniger Impfstoffe zu fordern.