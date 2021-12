Ab dem 20. Dezember : Einreise nach Österreich nur noch mit hohen Hürden

Wien Ins Land darf dann nur noch, wer dreifach geimpft oder genesen ist. Wer keine Auffrischungsimpfung habe, müsse laut Gesundheitsministerium einen PCR-Test vorlegen oder ansonsten sofort in Quarantäne. Die Schweiz lockerte ihre Einreisebestimmungen dagegen.

Österreich verschärft seine Einreisebestimmungen zur Eindämmung der Omikron-Variante. Ins Land dürfen nach Angaben des Gesundheitsministeriums bis auf weiteres nur noch Menschen, die über einen gültigen 2G-Nachweis verfügten. Konkret bedeute dies, sie müssten dreifach geimpft sein. Wer keine Auffrischungsimpfung habe, müsse einen PCR-Test vorlegen. Auch Genesene brauchen den Angaben zufolge einen PCR-Test. Ansonsten müssten die Reisenden sofort in Quarantäne. Die Heimquarantäne sei erst zu beenden, wenn nach der Einreise ein negatives Ergebnis bestätigt worden sei. Die neue Verordnung tritt am Montag, dem 20. Dezember, in Kraft, wie das Gesundheitsministerium am Freitagabend mitteilte.