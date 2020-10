Steigende Corona-Infektionszahlen : Österreich und Italien fast ganz als Risikogebiete eingestuft

Berlin Wegen dranatisch steigender Zahlen hat die Bundesregierung Österreich bis auf zwei kleine Exklaven und fast ganz Italien ab Sonntag zu Corona-Risikogebieten erklärt. Das teilte das Robert Koch-Institut mit. Auch weitere europäische Länder gelten nun komplett als Riksikogebiete

Mit Kroatien, Slowenien, Ungarn, Bulgarien und Zypern werden zudem fünf EU-Länder komplett auf die Risikoliste gesetzt, wie das Robert Koch-Institut am Freitag auf seiner Internetseite mitteilte. Erstmals wurden auch Gebiete in Griechenland und Lettland als Risikogebiete eingestuft. Weitere Regionen kommen in Dänemark, Portugal, Schweden und Litauen hinzu. Auch die kleinen Staaten Monaco, San Marino und der Vatikan sind nun Risikogebiete.