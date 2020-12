Corona-Maßnahmen in Österreich : Nach Lockdown wieder Schlangen vor Wiener Geschäften

Kunden stehen vor einem Geschäft in Wien in einer Schlange. Foto: dpa/Hans Punz

Wien Nach dem Coronavirus-Lockdown in Österreich haben Schnäppchenjäger und andere Interessierte in Schlangen vor den Wiener Geschäften ausgeharrt. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich steht derzeit bei 253,8.

Nach drei Wochen mit verschärften Maßnahmen öffneten am Montag wieder die nicht-lebensnotwendigen Läden, außerdem etliche Schulen, Museen und Bibliotheken. Beschränkungen bleiben weiter aufrecht für Restaurants und Bars, in Hotels dürfen lediglich Geschäftsreisende nächtigen.

Als die Geschäfte in der Hauptstadt öffneten, bildeten sich Schlangen vor den Türen. „Wir lenken den Kundenstrom am Eingang“, sagte Thomas Köckeritz, der Kreativdirektor des Kaufhauses Steffl. Durch den einen Bereich könnten die Menschen das Geschäft betreten, durch den anderen wieder hinausgehen. Kassen und Rolltreppen würden regelmäßig desinfiziert. Die Wiedereröffnung mag den Vorweihnachtsverkauf der österreichischen Einzelhändler nun zwar etwas retten. Aber die seit März eingefahrenen Verluste in der Pandemie könnten nicht mehr kompensiert werden, sagte Köckeritz in Bezug auf das Kaufhaus Steffl. Allein für sein Unternehmen nannte er eine Summe im zweistelligen Millionenbereich.

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich innerhalb von sieben Tagen steht derzeit bei 253,8 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist zwar niedriger als im November (mehr als 500), aber noch immer deutlich höher als in Deutschland, wo die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut bei 146 liegt.

(chal/dpa)