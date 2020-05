Amtsvorgänger rechnet ab : Obama nennt Trumps Corona-Krisenmanagement „absolut chaotisches Desaster“

Dass Donald Trump in der Corona-Pandemie kein gutes Bild abgibt, ist in der ganzen Welt angekommen. Auch Vorgänger Barack Obama ist nicht zufrieden mit der Leistung des US-Präsidenten.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat das Corona-Krisenmanagement seines Nachfolgers Donald Trump scharf kritisiert. Trumps Umgang mit der Pandemie sei ein „absolut chaotisches Desaster“, sagte Obama in einer Telefonkonferenz mit früheren Mitgliedern seiner Regierung. Eine Aufnahme der Schalte vom Freitag lag der Nachrichtenwebsite Yahoo News vor.

Obama rechnete mit der Ideologie der Trump-Ära ab - und schlug eine Brücke zur aktuellen Krise. „Was wir bekämpfen, sind diese langfristigen Trends, in denen es darum geht, selbstsüchtig zu sein, gespalten, und andere als einen Feind zu sehen - das ist zu einem stärkeren Impuls im amerikanischen Dasein geworden. Und übrigens, wir erleben das auch international. Das ist teils der Grund, warum die Reaktion auf diese globale Krise bisher so kraftlos und lückenhaft ist“, urteilte Obama.

Sogar bei den besten Regierungen sähe es in der aktuellen Situation zwar schlecht aus, räumte der Expräsident ein, aber: „Es ist ein absolut chaotisches Desaster, wenn diese Haltung des „Was springt für mich raus“ und „zum Teufel mit allen anderen“ - wenn diese Haltung in unserer Regierung“ zur Betriebsphilosophie werde.

Der Expräsident sprach in der Telefonschalte mit 3000 Mitgliedern der sogenannten Obama Alumni Association, die aus Personen besteht, die in seiner Amtszeit dienten. Seine Zuhörer forderte Obama auf, seinen früheren Vizepräsidenten Joe Biden zu unterstützen, der Trump aller Voraussicht nach bei der Wahl am 3. November herausfordern wird.