Mobilfunk-Anbieter berechnen keinen Traffic : Nutzung der mobilen Daten in Corona-Warn-App kostenlos

Corona-Warn-App des RKI: Der sicherste Weg zum Download führt über die Webseite www.coronawarn.app. Foto: dpa-tmn/Catherine Waibel

Berlin Die Mobilfunk-Betreiber in Deutschland werden ihren Kunden keinen Datenverkehr berechnen, der durch die neue Corona-Warn-App entsteht. Am Dienstag wurde die neue App offiziell in Berlin vorgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das kündigte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom AG, Timotheus Höttges, am Dienstag bei der Vorstellung der Tracing-App in Berlin an. Dieses „Zero Rating“ werde nicht nur von der Telekom, sondern von allen Providern praktiziert.

Die App laufe „auf den gängigsten Modellen, die wir im Markt haben.“ In Deutschland seien rund 50 Millionen Smartphones aktiv. „Es kommt aber nicht auf die Gesamtzahl an, weil jeder einzelne Fall zählt.“ Die Android-Version lag schon nach wenigen Stunden im Bereich zwischen 100.000 und 500.000 Nutzern. Für iOS lägen die Zahlen noch nicht vor.

Höttges betonte, die App sei ein Beweis der Leistungskraft Deutschlands. „Alles ist "Made in Germany". Die Server liegen in Deutschland.“ Von der Entwicklungsarbeit in Deutschland werde auch die Bluetooth-Technik weitweit verbessert. „Wir haben mit konkreten Messergebnissen bei den Bluetooth-Signalen zur Verbesserung der Programmschnittstellen bei Apple und Google beigetragen.“

Lesen Sie auch Zum Download bereit : So funktioniert die Corona-Warn-App

Höttges verwies darauf, die Digitalisierung betreffe nicht nur die Nachverfolgung von Infektionsketten, sondern auch der Testzentren und Labore. „Dadurch wird die gesamte Kommunikation signifikant beschleunigt. Wir gehen davon aus, dass gegenüber dem analogen Prozess bis zu vier Tage gewonnen werden können.“ Bis zu 20 Prozent der großen Testkapazitäten seien bereits digitalisiert, der Anteil soll schnell wachsen.

Der Technikchef der SAP, Jürgen Müller, verwies auf die starke Beteiligung der Community, weil man einen transparenten Weg verfolgt habe, die App als Open Source zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit Apple und Google sei „auf Augenhöhe“ verlaufen.

(anst/dpa)