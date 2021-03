Neue RKI-Auswertung : Nur jeder achte Landkreis in Deutschland mit Inzidenz von unter 35

Berlin Das Robert-Koch-Institut meldet, dass nicht gerade viele Landkreise die Grenze von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern unterschritten haben. Bundesweit ist es etwa jeder achte Landkreis. Der Rest liegt über dem Grenzwert.

Lediglich jeder achte Landkreis in Deutschland liegt bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz derzeit unter der politisch definierten Schwelle von 35. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts von Mittwochmorgen hervor. Demnach wurden zuletzt in 55 von etwas mehr als 400 erfassten Landkreisen und kreisfreien Städten weniger als 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche registriert. In rund 250 Kreisen lag die Inzidenz bei über 50 - in 57 Kreisen und kreisfreien Städten lag sie sogar bei über 100.