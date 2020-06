Traditioneller Gruppentanz verboten : Nur Braut und Bräutigam dürfen bei Hochzeiten in der Türkei tanzen

Nur Braut und Bräutigam dürfen bei Hochzeiten in der Türkei tanzen

Hochzeit in der Corona-Krise - eine schwierige Kombination. Foto: dpa/Tatan Syuflana

Ankara Tanzen gehört zu Hochzeiten wie der Kuchen oder das Buffet. In der Corona-Krise gibt es nun eine neue Vorgabe in der Türkei. Sie besagt, dass nur die Frischvermählten tanzen dürfen. Der Rest muss zuschauen.

Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen in der Türkei auf Hochzeitsfeiern nur noch Braut und Bräutigam tanzen. Das teilte das Innenministerium am Mittwoch anlässlich der Wiederöffnung von Hochzeitsälen ab 1. Juli mit. Zudem seien Umarmungen und Händeschütteln verboten.

Die Gäste dürften die Musik zwar genießen, auf den traditionellen Gruppentanz Halay müssten sie jedoch verzichten. Dabei halten sich die Tanzenden an Hand oder Schulter und tanzen im Halbkreis. Auch Gruppenfotos seien verboten. Die Gäste dürften aber Erinnerungsfotos mit dem Hochzeitspaar schießen lassen, solange ein Sicherheitsabstand eingehalten werde. Es gebe zudem eine Maskenpflicht. Ab 1. Juli sollen auch Kinos und Theater unter Auflagen wieder öffnen dürfen.

Die Türkei hatte zahlreiche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie erlassen, wie etwa Ausgangssperren und Reisebeschränkungen. Am 1. Juni hatte Ankara zahlreiche Corona-Restriktionen wieder gelockert. So wurden Reisebeschränkungen zwischen Städten aufgehoben; Cafés, Restaurants und Sportanlagen sind unter Auflagen wieder geöffnet. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen stieg daraufhin wieder an.