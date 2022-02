Gesundheitsminister: Kann nur länger dauern : Nun doch PCR-Tests für alle Bürger

Düsseldorf Beim Testen wartet man auf Lauterbach. Bei der kleinen Impflicht zeigen sich immer neue Tücken: Ungeimpfte können auch nach dem 15. März zunächst weiter arbeiten, bis das Gesundheitsamt jeden Einzelfall entschieden hat. Und Genesene?

Wer hat denn nun Anspruch auf PCR-Tests? Die Minister lavieren. PCR-Tests sollen vorrangig an Mitarbeiter im Gesundheitswesen gehen. Zugleich soll der Anspruch aber für alle Menschen bestehen bleiben, so Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Womöglich müssten sie nur länger warten. Details regelt die neue Testverordnung, an der Lauterbach arbeitet. Die Labore führten in der vergangenen Woche 2,4 Millionen PCR-Tests durch, ein neuer Höchststand, so der Verband Akkreditierter Labore in der Medizin (ALM). Fast jeder zweite (41 Prozent) war positiv. Um die Kapazitäten zu erhöhen, fördert Niedersachsen nun Apotheken, die ein PCR-Testgerät anschaffen. Diese können 80 Prozent des Kaufpreises vom Land erstattet bekommen, pro Apotheke bis zu 3000 Euro. NRW will sich das ansehen.