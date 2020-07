Menschenmengen in den Innenstädten : Wirte für Maskenpflicht auf Straßen

Menschen bevölkern den Burgplatz in der Altstadt von Düsseldorf. Foto: dpa/Anne Orthen

Düsseldorf In der Debatte um Menschenmengen in der Düsseldorfer Altstadt fordern die Kneipenbetreiber schärfere Vorschriften. Selbst für Ordnung sorgen könne man nicht, betont der Gaststättenverband. Der NRW-Innenminister appelliert an die Vernunft.

Menschenansammlungen in den beliebten Ausgehvierteln der nordrhein-westfälischen Metropolen werden im Kampf gegen das Coronavirus zum immer größeren Problem. Am Wochenende wurde die Polizei in Köln mehrmals aktiv. Wie die Stadt mitteilte, räumten Beamte am Freitag und Samstag Teile des Stadtgartens. Am Freitagabend hatten sich dort rund 400 Menschen, am Samstagabend rund 250 Personen getroffen.

Auch in der Düsseldorfer Altstadt war es mehrmals kaum möglich, Abstandsregelungen durchzusetzen. Brennpunkte waren die Kurze Straße und der Burgplatz. Ordnungsdezernent Christian Zaum hatte in diesem Zusammenhang auch die Wirte in die Pflicht genommen: Sie könnten ebenfalls Menschen von der Straße vertreiben. Zuletzt waren in Düsseldorf die Infektionszahlen wieder deutlich gestiegen.

Info Ein unrühmlicher Spitzenplatz Düsseldorf Bei der Sieben-Tages-Inzidenz, also der Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage, lag die Landeshauptstadt am Montag, 0 Uhr, nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts bei 24,5. Vergleich Duisburg wurde mit einem Wert von 22,1 geführt, Krefeld mit 6,2, Mönchengladbach mit 3,8 und Köln mit 1,8.

Isa Fiedler, Sprecherin der Altstadt-Wirte, sagte unserer Redaktion, die Politik müsse schnell aufklären, ob es überhaupt einen Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Fallzahlen und dem Unterschreiten der Mindestabstände in der Altstadt gebe: „Bislang ist das nur ein Stochern im Nebel, das unsere Gäste verunsichert.“ Schönes Wetter, Rauchverbot und Angst vor Ansteckung in geschlossenen Räumen trieben die Gäste vor die Lokale. „Angesichts der eingebrochenen Umsätze können die Betriebe nicht auf das Terrassengeschäft verzichten. Wenn dies noch wegfiele, wäre das der Gau“, warnte Fiedler.

Sie schlug vor, für die neuralgischen Punkte Kurze Straße und Burgplatz kurzfristig eine Maskenpflicht zu verhängen. „Die Einhaltung der Abstandsregelungen vor den Kneipen müsste weiter Aufgabe von Ordnungsdienst und Polizei sein“, sagte sie. „Wir sind gern bereit, auf unsere Stammkundschaft einzuwirken und sie in die Kneipen zu bitten. Was sich aber auf den Plätzen abspielt, ist Sache der Behörden.“

Rückendeckung gab es dafür vom Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) NRW. „Unsere Branche ist von der Corona-Krise extrem betroffen. Die Krise verursacht beispielsweise einen höheren Personalaufwand bei der Umsetzung der Corona-Auflagen und damit auch steigende Kosten bei gleichzeitig massiven Umsatzeinbrüchen“, sagte ein Sprecher. Man erfülle die von der Politik beschlossenen Abstandsregelungen und sonstigen Auflagen in Betrieben und auf Terrassen, weil man auch jetzt ein gastronomisches Angebot machen wolle. „Natürlich können wir aber ordnungsbehördliche Aufgaben nicht übernehmen. Zusammenarbeit, klar, aber keine Übernahme von Aufgaben.“