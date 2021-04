Laschet und Rutte appellieren : An Ostern bitte nicht ins Nachbarland reisen

An Ostern bitte nicht ins Nachbarland reisen

Düsseldorf In einem gemeinsamen Appell fordern Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und der Regierungschef der Niederlande ihre Bürger zum Reiseverzicht ins Nachbarland an Ostern auf.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und der niederländische Regierungschef Mark Rutte wollen keine Osterbesuche zwischen den Nachbarländern. In einer am Karfreitag veröffentlichten gemeinsamen Mitteilung appellierten sie an die Bürger: „Bleiben Sie zu Hause. Verzichten Sie auf Urlaubsreisen und Ausflüge ins Nachbarland“.